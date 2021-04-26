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    МЗС Німеччини не схвалює посилення санкцій проти Росії

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    Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також закликав Євросоюз запровадити нові санкції проти Росії через ескалацію на Донбасі&nbsp; - МЗС Німеччини не схвалює посилення санкцій проти Росії
    Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також закликав Євросоюз запровадити нові санкції проти Росії через ескалацію на Донбасі 
    Фото armyinform.com.ua

    Міністр Мас сумнівається в тому, що «дуже жорсткі санкції» щодо Москви поліпшать ситуацію з Навальним

    Офіційний Берлін виступає проти посилення санкцій проти Росії, незважаючи на її агресію проти України і ситуацію навколо опозиціонера Олексія Навального. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Мас, повідомляє DW.

    За його словами, саме у зв'язку з напруженням у відносинах необхідний діалог з Росією. «Відносини дуже погані. Але вони не повинні і залишатися такими», – сказав глава МЗС Німеччини в інтерв'ю телеканалу ARD.

    Він зазначив, що суть дипломатії полягає в тому, щоб розмовляти з тими країнами, відносини з якими напружені, «а не завжди говорити тільки з тими, з ким немає розбіжностей в думках».

    «Це особливо стосується Росії і конкретно зараз», – підкреслив Мас.

    Мас нагадав, що після окупації Криму в 2014 році ЄС вже запровадив щодо Росії економічні санкції, які продовжуються кожні півроку, а також що європейські санкції були двічі запроваджені за останні тижні у зв'язку з отруєнням Навального.

    Він висловився проти ще більш жорстких заходів, як того вимагають, зокрема, європарламентарії.

    Міністр сумнівається в тому, що «дуже жорсткі санкції» щодо Москви поліпшать ситуацію з Навальним: «Я думаю, що це призведе до зворотного».

    Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Євросоюз запровадити нові санкції проти Росії через ескалацію на Донбасі і нарощування військ поблизу українських кордонів.

    Тим часом, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що політика президента Росії Володимира Путіна спрямована на відновлення Російської імперії.

    Теги: МЗС ЄС Росія міністр санкції політика Олексій Навальний Берлін Дмитро Кулеба
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