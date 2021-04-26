МЗС Німеччини не схвалює посилення санкцій проти Росії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також закликав Євросоюз запровадити нові санкції проти Росії через ескалацію на Донбасі

Міністр Мас сумнівається в тому, що «дуже жорсткі санкції» щодо Москви поліпшать ситуацію з Навальним

Офіційний Берлін виступає проти посилення санкцій проти Росії, незважаючи на її агресію проти України і ситуацію навколо опозиціонера Олексія Навального. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Мас, повідомляє DW.

За його словами, саме у зв'язку з напруженням у відносинах необхідний діалог з Росією. «Відносини дуже погані. Але вони не повинні і залишатися такими», – сказав глава МЗС Німеччини в інтерв'ю телеканалу ARD.

Він зазначив, що суть дипломатії полягає в тому, щоб розмовляти з тими країнами, відносини з якими напружені, «а не завжди говорити тільки з тими, з ким немає розбіжностей в думках».

«Це особливо стосується Росії і конкретно зараз», – підкреслив Мас.

Мас нагадав, що після окупації Криму в 2014 році ЄС вже запровадив щодо Росії економічні санкції, які продовжуються кожні півроку, а також що європейські санкції були двічі запроваджені за останні тижні у зв'язку з отруєнням Навального.

Він висловився проти ще більш жорстких заходів, як того вимагають, зокрема, європарламентарії.

Міністр сумнівається в тому, що «дуже жорсткі санкції» щодо Москви поліпшать ситуацію з Навальним: «Я думаю, що це призведе до зворотного».

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Євросоюз запровадити нові санкції проти Росії через ескалацію на Донбасі і нарощування військ поблизу українських кордонів.

Тим часом, міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що політика президента Росії Володимира Путіна спрямована на відновлення Російської імперії.