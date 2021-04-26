У Сенаті Чехії звинуватили Земана в розкритті даних розслідування про вибухи на складах

Сенатор заявив, що у своєму виступі глава держави «передав інформацію з діючої справи і тим самим міг поставити під загрозу безпеку» Чехії

Глава Сенату Чехії стверджує, що заяви Мілоша Земана про вибухи на складі боєприпасів у Врбетиці можуть загрожувати розслідуванню інциденту. Раніше президент виступив зі зверненням. Про це він написав у своєму Twitter.

Сенатор заявив, що у своєму виступі глава держави «передав інформацію з діючої справи і тим самим міг поставити під загрозу безпеку» Чехії, а також «докорінно ускладнити успішне розслідування даного випадку».

Нагадаємо, 25 квітня президент Чехії Мілош Земан виступив з надзвичайних зверненням про можливу причетність Росії до вибухів на військових складах в Врбетіцах в 2014 році. Він підтримав повне розслідування справи, заявивши, що зараз є дві версії того, що сталося - непрофесійне поводження з вибуховими матеріалами і втручання іноземних спецслужб.

Нагадаємо, що в квітні 2015 року Омелян Гебрев був отруєний речовиною, схожою на «Новичок», яким згодом були отруєні перебіжчики Сергій Скрипаль і його дочка Юлія в британському Солсбері. Болгарія звинувачує у замаху трьох росіян.

У квітні 2021 року Чехія звинуватила російські спецслужби в організації вибухів у Врбетіце і вислала 18 дипломатів РФ з країни.

Також депутати нижньої палати парламенту Чехії прийняли постанову із закликом до уряду країни зажадати від Російської Федерації виплатити грошову компенсацію за збиток після вибуху у Врбетіце в 2014 році.

Крім того російську державну компанію «Росатом» планують відсторонити від тендеру на будівництво нового енергоблоку для чеської атомної електростанції «Дуковани».

У неділю, 25 квітня, президент Чехії Мілош Земан назвав дві попередні причини вибухів на складі боєприпасів під Врбетіце: необережне поводження з боєприпасами та можлива причетність іноземних спецслужб.