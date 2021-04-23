Стало відомо, скільки російських дипломатів працюють в Україні і скільки наших – в Росії

Між Україною і Росією тривають дипломатичні війни

На території України працюють 69 російських дипломатів. А в Росії в усіх дипломатичних установах працюють 37 українських дипломатів. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів Державний секретар України Олександр Баньков.

«У 2013 році тільки в нашому посольстві в Російській Федерації у Москві працювало близько 60 людей. Можливо, навіть і більше. Скорочення кількості дипломатів у РФ майже вдвічі відбулося після початку збройної агресії Росії» – повідомив Баньков.

Повний текст інтерв’ю з українським дипломатом читайте наступного тижня.

Як повідомляв «Главком» раніше, 16 квітня співробітники ФСБ Росії затримали в Санкт-Петербурзі Олександра Сосонюка, консула Генерального консульства України за нібито отримання інформації з баз даних правоохоронних органів і ФСБ. У російській спецслужбі додали, що до українського дипломата будуть застосовані заходи відповідно до норм міжнародного права, а саме вислання з країни. Консул залишив територію Росії 21 квітня.

Заступник міністра закордонних справ України Євгеній Єнін розповів, що росіяни зробили вигляд, що не впізнали представника українського консульства Олександра Сосонюка, коли затримували його.

«Наш дипломат не мав ніякого відношення до тих дій, які йому інкримінують російські правоохоронці», – сказав він.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко назвав затримання дипломата «черговою провокацією на тлі дестабілізаційних дій Росії». Відповіддю Україну стало оголошення небажаною особою одного з радників посольства РФ у Києві.