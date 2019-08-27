Декларація Гладковського: НАБУ відкрило справу за фактом недекларування 1,3 млн грн



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Колишній перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський

Національне антикорупційне бюро зареєструвало кримінальне провадження

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрило кримінальне провадження за фактом можливого недекларування колишнім першим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олегом Гладковським 1,3 млн грн. Про це повідомило джерело в правоохоронних органах.

«НАБУ зареєструвало кримінальне провадження», - сказав співрозмовник.

Справу відкрито за статтею 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу.

Згідно з фабулою справи, Гладковський не задекларував за 2015 рік вартість корпоративних прав у кіпрській компанії та наявність у сина корпоративних прав у «Київобленерго».

Також у його декларації відсутня інформація про автомобіль сина.

Як повідомлялось, раніше Національне агентство з питань запобігання корупції передало до Національного антикорупційного бюро матеріали про недекларування Гладковським майна на 1,3 млн грн.

Як писав «Главком», Гладковський виїхав за кордон, але обіцяє прийти на допит в НАБУ після повернення.

Гладковський відпочивав з дівчиною на елітному курорті Іспанії.

У квітні перед президентськими виборами журналісти проекту «Наші гроші» звинуватили сина Гладковського в мільйонних схемах розкрадання в оборонному комплексі України.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявляв, що має намір добитися притягнення до кримінальної відповідальності Гладковського за підозрою в розкраданні у Збройних силах в разі перемоги на виборах президента.

7 березня Національне антикорупційне бюро провело обшуки у Гладковського і його сина Ігоря.

Джерело: Українські новини