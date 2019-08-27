Гладковський «забув» задекларувати 4,5 млн грн – НАБУ



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Олег Гладковський

Відомості до ЄРДР щодо Гладковського внесені 27 серпня, заявили в НАБУ

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура розслідують факти можливого недекларування експершим заступником секретаря РНБО Олегом Гладковським на суму понад 4,5 млн грн.

Про це 27 серпня повідомляє пресслужба НАБУ.

«НАБУ та САП розпочали розслідування фактів можливого недекларування експершим заступником секретаря РНБО на суму понад 4,5 млн грн. Відомості до ЄРДР внесені 27 серпня», - заявили в НАБУ.

Раніше повідомлялося, що Національне агентство з питань запобігання корупції під час перевірки декларацій колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського виявило, що чиновник у декларації за 2015 рік (виправленій) не зазначив вартості належних йому корпоративних прав у кіпрській компанії RI-SYSTEM LIMITED та наявності у члена сім'ї (сина) корпоративних прав у ТОВ «Київбіоенерго». Також у декларації відсутні відомості про автомобіль, який належить сину.

Загальна сума встановлених недостовірних відомостей у декларації колишнього першого заступника секретаря РНБО за 2015 рік (виправленій) становила майже 1,3 млн гривень.

Потім стало відомо, що НАБУ відкрило кримінальне провадження за цим фактом.