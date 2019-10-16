У НАБУ припускають, що Димінський переховується в Греції



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Петро Димінський втік із України в 2017 році

Допит Димінського потребує погодження з МЗС та посольством України в Греції

Український олігарх Петро Димінський може переховуватися на території Греції. Про це пише «Судовий репортер» з посиланням на документи Вищого антикорупційного суду від 7 жовтня.

Повідомляється, що в суді адвокат ексміністра енергетики Ігоря Насалика оскаржував відмову НАБУ в одночасному допиті його клієнта та Димінського у справі про приховування Насаликом позики в розмірі понад 3 млн доларів.

Зокрема, детектив НАБУ порахував, що одночасний допит є правом, а не обов'язком. За його словами, Димінський знаходиться на території іншої країни, тому проведення такого допиту неможливо вирішити тільки за постановою слідчого. Також уточнюється, що допит потребує погодження з Міністерством закордонних справ України та посольством України в Греції.

Також нагадаємо, 18 серпня 2017 року в районі села Ямельня у Львівській області автомобіль Димінського став учасником аварії, в результаті якої загинула 31-річна Наталія Трила. Тоді провину за аварію взяв на себе охоронець Димінського Андрій Борщ. Він був узятий під варту, проте згодом суд пом'якшив міру запобіжного заходу на цілодобовий домашній арешт.

Сам Димінський відтоді перебуває за межами України.

Пізніше президента «Карпат» було оголошено в національний розшук, та він звернувся в Інтепрол з проханням скасувати це рішення Нацполіції.

1 березня 2018 року Печерський районний суд Києва прийняв рішення заочно заарештувати бізнесмена Петра Димінського.

У серпні 2018 року поліція направила до суду кримінальні провадження за фактом неправдивих свідчень трьох учасників ДТП з автомобілем бізнесмена Петра Димінського.