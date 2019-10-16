Time: Компромат на Байдена Джуліані отримав від Фірташа



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Олігарх Дмитро Фірташ найняв адвокатами наближене до Трампа подружжя: Джо ДіДженова та Вікторію Тенсінг, які працювали разом з Джуліані Фото: Уніан

Джуліані і Фірташ пов'язані через юридичну компанію DiGenova & Toensing, LLP

Розшукуваний у США за обвинуваченням у корупції олігарх Дмитро Фірташ передав адвокату Трампа Рудольфу Джуліані документ, у якому колишній глава ГПУ Віктор Шокін заявляє про тиск з боку Джо Байдена.

Про це з посиланням на п'ять різних джерел пише видання Time.

Йдеться про офіційну заяву колишнього генпрокурора України Віктора Шокіна, в якій він звинувачує Байдена в корупції. Цей документ було складено на початку вересня і завірено в нотаріуса в Києві. Потім адвокат Трампа Джуліані демонстрував його на телебаченні.

Зокрема, Шокін стверджує, що Байден домігся його звільнення з метою припинити розслідування корупції в українській газовій компанії Burisma, в якій син Байдена Гантер був членом ради директорів.

Демонструючи компромат, Джуліані не згадав, що звинувачення Шокіна були отримані командою адвокатів Фірташа.

Джуліані і Фірташ пов'язані через юридичну компанію DiGenova & Toensing, LLP. Її адвокати працювали на Джуліані, а з літа 2019 року захищають українського олігарха від імовірної екстрадиції з Відня в США.

Одного разу Ді Генова і Тонсінг розповідали, що нібито один з головних заступників Мюллера пропонував їм закрити справу проти Фірташа в обмін на компромат на Трампа. Однак підтвердження їхніх слів немає, пише Time.

Також сполучною ланкою між Фірташем і Джуліані були нещодавно заарештовані бізнесмени Лев Парнас та Ігор Фруман. Останні працювали на українського олігарха, зокрема Парнас був перекладачем для адвокатів Фірташа.

У коментарі виданню щодо цієї інформації Джуліані заявив, що «не представляє пана Фірташа і ніколи його не зустрічав».

Дмитра Фірташа затримали у 2014 році у Відні за запитом американської влади. Міністерство юстиції США підозрює Фірташа у змові з метою виплати хабарів в Індії. Також американські прокурори вважають, що в олігарха нібито були ділові зв’язки з колишнім главою передвиборчого штабу Дональда Трампа Полом Манафортом, який заодно був консультантом Віктора Януковича. 13 березня 2014 року суд Відня ухвалив рішення про екстрадиційний арешт і через тиждень Фірташ вийшов під заставу в 125 млн євро.