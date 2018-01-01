Президент «Карпат» звернувся в Інтерпол, щоб уникнути міжнародного розшуку
- Сьогодні, 08:01
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Димінський домагається скасування розшуку через політичну вмотивованість його справи
Президент «Карпат» Петро Димінський, якого підозрюють у скоєнні смертельного ДТП, звернувся зі скаргою в Інтерпол, щоб його не оголошували в розшук у системі міжнародної організації.
Димінський домагається скасування розшуку через політичну вмотивованість його справи.
Директор Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко розповів, що відповідні документи від Інтерполу з проханням надати додаткову інформацію по справі надійшли начальнику департаменту Василю Неволі.
Шевченко зазначає, що департамент надасть інформацію про те, що справа президента львівського клубу не пов'язана з ніякими якими політичними мотивами.
Нагадаємо, поліція подала документи на Димінського в Інтерпол і оголосила в розшук.
Сам Димінський полетів в Женеву після ДТП і до сих пір знаходиться за кордоном.
Джерело: Українська правда