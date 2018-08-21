ДТП з авто Димінського: чотирьох осіб судитимуть за неправдиві покази



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ДТП з автомобілем бізнесмена Димінського сталася рік тому

Деякі учасники дорожньо-транспортної пригоди приховали від слідства правду

Поліція направила до суду кримінальні провадження за фактом неправдивих свідчень трьох учасників ДТП з автомобілем бізнесмена Петра Димінського.

Про це повідомив голова Національної поліції України Сергій Князєв.

«Слідство завершило розслідування стосовно трьох учасників цієї події. Їм оголосили підозри, направили провадження до суду – щодо неправдивих показів. Деякі учасники цієї дорожньо-транспортної пригоди приховали від слідства правду. Що стосується четвертої особи – розслідування закінчується, справу буде направлено до суду – також за неправдиві покази», – зазначив очільник Нацполіції.

П’ятий фігурант справи – бізнесмен та директор ФК «Карпати» Петро Димінський, який за версією слідства є основним винуватцем ДТП, оголошений у розшук та наразі перебуває за кордоном.

Нагадаємо, 18 серпня 2017 року в районі села Ямельня у Львівській області автомобіль Димінського став учасником аварії, в результаті якої загинула 31-річна Наталія Трила. Тоді провину за аварію взяв на себе охоронець Димінського Андрій Борщ. Він був узятий під варту, проте згодом суд пом'якшив міру запобіжного заходу на цілодобовий домашній арешт.

Сам Димінський з 22 серпня перебуває за межами України.

Пізніше президента «Карпат» було оголошено в національний розшук, та він звернувся в Інтепрол з проханням скасувати це рішення Нацполіції.

1 березня Печерський районний суд Києва прийняв рішення заочно заарештувати бізнесмена Петра Димінського.