У Нацполіції назвали місто, яке за півроку «мінували» майже тисячу разів



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Київ виявився на третьому місці у рейтингу міст, де зареєстровано найбільше неправдивих повідомлень про замінування

З початку цього року до поліції надійшло понад 1,5 тисячі неправдивих повідомлень про замінування. Про це заявив перший заступник голови Національної поліції – начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін.

Як повідомляє Департамент комунікації Національної поліції, водночас за весь 2017 рік було зареєстровано 700 таких повідомлень.

За словами Аброськіна, такі злочини є найбільш характерними для великих міст України. Так, найбільше неправдивих повідомлень про замінування у цьому році зареєстровано поліцією у Харкові – майже тисячу. На Львівщині зареєстровано 155 анонімних повідомлень, у Києві – 122, в Одеській області – 40, у Дніпропетровській – 33.

Найчастіше «мінуються» магазини та торговельно-розважальні центри. У 2018 році зареєстровано майже 600 таких фактів. Окрім того, 550 разів було «заміновано» підприємства, установи і організації та близько 90 разів – приміщення органів влади.

«Більшість відповідних повідомлень надходить на електронні адреси – 985 випадків з 1,5 тисяч. При цьому значна кількість IP-адрес відправників зареєстрована на території Російської Федерації», – повідомив Аброськін.

Він підкреслив, що на реагування на неправдиві повідомлення про замінування витрачаються значні ресурси.

«Ми вимушені залучати багато ресурсів, щоб реагувати на такі повідомлення. Задіюються працівники поліції, ДСНС, медики, інші служби. Окрім того, доводиться здійснювати евакуацію персоналу та відвідувачів. Призупиняється робота самих об'єктів, на які були спрямовані такі протиправні дії. І всі такі повідомлення направлені виключно на нагнітання напруги у суспільстві та дестабілізацію ситуації в країні. Тому звертаюся до наших громадян з проханням: з розумінням ставитися до таких перевірок, адже вони є необхідними при таких повідомленнях», – наголосив перший заступник голови Нацполіції.

Нагадаємо, 31 липня о сьомій годині ранку анонім повідомив про вибухівку у будівлі телеканалу «Інтер» в Києві.