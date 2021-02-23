У Нацраді пропонують: гроші, що отримував кримськотатарський канал, віддати «Суспільному»

«Ми вже розвиваємо «Суспільне» і вкладаємо у нього шалені гроші – 2 млрд грн»

Гроші, що отримував приватний кримськотатарський телеканал ATR, могли б дати «Суспільному». Про це зазначив перший заступник голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Валентин Коваль в інтерв’ю «Главкому».

«Ці кошти дали б можливість створити окремий канал, скажімо, в Херсоні, де зараз облаштувалися кримські татари. Цей канал мовив би з кордону континентальної України на окупований Крим. Я взагалі вважаю: якщо ми вже розвиваємо «Суспільне» і вкладаємо у нього такі шалені гроші, а 2 млрд грн – це дійсно великі гроші, то ці питання також мають вирішуватися саме на їхній платформі», – наголосив перший заступник Нацради.

За словами Валентина Коваля, що жодного разу офіційно Національна рада з питань телебачення і радіомовлення не спілкувалася з лідерами кримськими татарами.

«Нам треба все ж таки зрозуміти, чого саме прагнуть лідери кримських татар, що ми можемо з цього приводу зробити. При всій серйозності теми, ставлення до неї у держави, як мами до своєї дитини, за якою треба доглядати, берегти її. А цього замало, аби вирішити проблему. Бо це не ставлення дорослого як до дорослого», – підкреслив перший заступник голови Нацради.

Нагалаємо, минулого року колектив кримськотатарського ATR написав звернення до Європарламенту та Єврокомісії з проханням про підтримку мовлення телеканалу, який опинився на межі закриття у зв'язку з блокуванням держфінансування і відсутністю підтримки з боку влади.