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    У Нацраді пропонують: гроші, що отримував кримськотатарський канал, віддати «Суспільному»

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    Кошти дали б можливість створити окремий канал - У Нацраді пропонують: гроші, що отримував кримськотатарський канал, віддати «Суспільному»
    Кошти дали б можливість створити окремий канал
    Фото з відкритих джерел

    «Ми вже розвиваємо «Суспільне» і вкладаємо у нього шалені гроші – 2 млрд грн»

    Гроші, що отримував приватний кримськотатарський телеканал ATR, могли б дати «Суспільному». Про це зазначив перший заступник голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Валентин Коваль в інтерв’ю «Главкому».

    «Ці кошти дали б можливість створити окремий канал, скажімо, в Херсоні, де зараз облаштувалися кримські татари. Цей канал мовив би з кордону континентальної України на окупований Крим. Я взагалі вважаю: якщо ми вже розвиваємо «Суспільне» і вкладаємо у нього такі шалені гроші, а 2 млрд грн – це дійсно великі гроші, то ці питання також мають вирішуватися саме на їхній платформі», – наголосив перший заступник Нацради.

    За словами Валентина Коваля, що жодного разу офіційно Національна рада з питань телебачення і радіомовлення не спілкувалася з лідерами кримськими татарами.

    «Нам треба все ж таки зрозуміти, чого саме прагнуть лідери кримських татар, що ми можемо з цього приводу зробити. При всій серйозності теми, ставлення до неї у держави, як мами до своєї дитини, за якою треба доглядати, берегти її. А цього замало, аби вирішити проблему. Бо це не ставлення дорослого як до дорослого», – підкреслив перший заступник голови Нацради.

    Нагалаємо, минулого року колектив кримськотатарського ATR написав звернення до Європарламенту та Єврокомісії з проханням про підтримку мовлення телеканалу, який опинився на межі закриття у зв'язку з блокуванням держфінансування і відсутністю підтримки з боку влади.

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    Теги: Крим кримські татари телебачення гроші
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