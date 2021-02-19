У Нацраді визнали: іншого шляху вплинути на канали Медведчука не було

«За нинішнього законодавства лише рішенням президента можна зупинити медіа, фінансовані з РФ»

Усі спроби Національної ради протидіяти порушенням на телеканалах натикалися або на тривалу судову тяганину, або на елементарну низьку якість законів. Про це зазначив перший заступник голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Валентин Коваль в інтерв’ю «Главкому».

«Ще у 2017–2018 роках, за попереднього президента, ми досить багато говорили, що законодавчих інструментів для того, щоби зупинити телеканали-порушники, не вистачає. Та рішення про санкції вже тоді було на підході. Навіть дійшла справа до постанови Верховної Ради (від 4 жовтня 2018 року «Про схвалення пропозицій щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» щодо семи компаній, яким належать ліцензії телеканалів «112 Україна» та NewsOne), але потім воно знову зупинилося», – підкреслив Коваль.

Він додав, що тоді серед колег звучала фраза «навіть Янукович «5 канал» не закрив». Тобто за логікою, політик не має ніяких перспектив, якщо піде проти журналістів.

«Але ми виконували свою роботу, моніторили телеканали, призначали перевірки, готували рішення про штрафи або попередження. Доходило до подання до суду на скасування ліцензії, але в судах усе буксує», – розповів перший заступник голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Зазначимо, 15 лютого Верховний суд повідомив, що не розглянув позов Zik, адже медіа не довело сплату судового збору.

На початку лютого на засіданні РНБО було ухвалене рішення про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та Zik, формальним власником яких є Козак.

Блокування телеканалів сталося на підставі дій правоохоронних органів. Ці канали опосередковано фінансувалися Російською Федерацією на етапі їхнього придбання. Наразі СБУ стискає кільце навколо кума Путіна.

Нагадаємо, лідер партії «Національний Корпус» Андрій Білецький виступив з вимогою заборони ОПЗЖ та ухвалення закону про колаборантів, а також остаточного закриття прокремлівських телеканалів.