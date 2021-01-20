У «Нафтогазі» запевнили, що під час карантину українці заощадять до 5 мільярдів

У «Нафтогазі» для компаній пропонують два варіанти оплати

У «Нафтогазі» зазначили, що середня ціна газу у січні коливається від 6830,9 до 7416,7 грн за 1000 куб. м

Державне регулювання ціни на газ заощадить побутовим споживачам від 4 до 5 млрд грн на рахунках за газ, повідомили в пресслужбі компанії.

«Нафтогаз» запевняє, що в період дії обмежень готовий постачати газ для газзбутових компаній для потреб населення.

Водначас для компаній діятиме два варіанти оплати. «Перший варіант передбачає поставки газу зі знижкою до ринкової ціни, за умови, якщо газзбут-контрагент забезпечить верифікацію клієнтської бази. Газзбут має довести наявність серед своїх клієнтів побутових споживачів, а за підсумками кожного місяця – проінформувати«Нафтогаз», які обсяги спрямовані безпосередньо на потреби населення. Обсяги фактичного споживання газу населенням будуть перевірятися», – зазначили в НАК.

Якщо газзбут відмовиться підтверджувати поставки населенню, «Нафтогаз» пропонує другий варіант – купувати газ за ринковою ціною та з банківською гарантією оплати або за передоплатою.

У «Нафтогазі» зазначили, що середня ціна газу у січні коливається від 6830,9 до 7416,7 грн за 1000 куб. м (без ПДВ).

Раніше в Енергетичному Співтоваристві розповіли, що повернення державного регулювання цін на газ є істотним кроком назад і може загрожувати існуванню ринку газу.

Нагадаємо, у понеділок, 18 січня, уряд України ухвалив рішення про зниження цін на газ для українців. Встановили верхню межу ціни на газ на рівні 6,99 гривень за кубометр.