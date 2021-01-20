Українці можуть стягнути гроші з облггазів: як це зробити (відео)

Судова практика кожне друге рішення ухвалює на користь споживачів газу

Українці можуть вимагати в постачальника газу відшкодування шкоди за додаткові нарахування в платіжках. Про це керівниця громадської організації «Ліга антитрасту» Агія Загребельська повідомила у відеозаписі на власній Facebook-сторінці.

За словами Загребельської, в українському законодавстві ця норма існує давно, але нею здебільшого користувалися бізнесмени та юридичні особи. Проте українські споживачі мають право на відшкодування шкоди. Судова практика кожне друге рішення ухвалює на користь споживачів.

«Право мають усі споживачі, які використовували послуги облгазів і газзбутів 16 компаній, на які Антимонопольний комітет наклав штраф. Це компанії «РКГ груп», пов’язані з олігархом Дмитром Фірташем. Проте на сьогодні всі ці компанії оскаржують штрафи в судах», – розповіла вона.

За словами Загребельської, наразі є тільки одна компанія, яка програла апеляцію – це «Чернівцігаз Збут». Наразі мешканці Чернівецької області, у яких постачальником природного газу впродовж 2018-2019 років була компанія «Чернівцігаз Збут», можуть вимагати в постачальника газу відшкодування шкоди в подвійному розмірі за додаткові нарахування в платіжках.

Загребельська додала, що для того, аби адвокати могли подати судовий позов на газзбут, від споживачів із Чернівецької області потрібні певні документи.

«Для цього потрібно мати один із кількох варіантів документів. Це – або платіжний документ, рахунок, який приходить споживачам. Ось цим червоним квадратиком виділені температурні коефіцієнти, за якими споживачі можуть відшкодувати цю шкоду», – повідомила Агія Загребельська.

Вона додала, що в разі, якщо споживачам не приходять рахунки в «паперовому» вигляді, можна зробити скріншот з особистого кабінету.

Загребельська зазначила, що користувачі інших облгазів також можуть йти до суду відшкодовувати шкоду. «Проте якщо зараз позов про відшкодування шкоди подати, то суд усе одно зупинить розгляд до того моменту, поки не буде рішення апеляції», – підкреслила вона.

У понеділок, 18 січня, уряд України ухвалив рішення про зниження цін на газ для українців. Встановили верхню межу ціни на газ на рівні 6,99 гривень за кубометр. Вище цієї межі постачальники не зможуть піднімати тариф. Нова ціна на газ діятиме з 1 лютого 2021 до завершення опалювального сезону або до закінчення карантину.