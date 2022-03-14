У напрямку Мелітополя росармія понесла суттєві втрати – Запорізька ОДА

В Україні триває 19-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

У Запорізький області українські підрозділи ракетних військ продовжують наносити вогневі ураження по противнику, як на передньому краї, так і в глиб його бойових порядків. Про це у Facebook повідомив голова Запорізької ОДА Олександр Старух.

Окупанти несуть втрати на напрямку Мелітополь-Василівка, завдано нищівних ударів по тиловій інфраструктурі – польових базах і складах з метою порушення логістичного забезпечення ворога на тимчасово зайнятих окупантами територіях Запорізького краю.

Точні дані щодо кількості знищеної техніки та особового складу противника будуть після уточнення, сказано у повідомленні Запорізької ОДА.

Голова ОДА Старух ворог продовжує активно застосовувати артилерію, танки, гранатомети, міномети та гелікоптери, використовує цивільну інфраструктуру для військових потреб та не полишає плани щодо наступу на Запорізькому напрямку.

Нагадаємо, що в Україні триває 19-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як повідомляв Главком, 13 березня у відповідь на злочини російських окупантів у Мелітополі депутати міської ради звернулись до президента Володимира Зеленського та країн-членів НАТО з проханням запровадити безпольотну зону над Україною, а також вжити усіх заходів задля звільнення з полону законного мера Мелітополя Івана Федорова та інших цивільних мешканців.