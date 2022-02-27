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    Головний пропагандист Путіна «здувся» через патріотизм українців

    Брехлива пропаганда Кремля почала бідкатися - Головний пропагандист Путіна «здувся» через патріотизм українців
    Брехлива пропаганда Кремля почала бідкатися
    фото з відкритих джерел

    Рупор Кремля поволі «здувається»

    Перелякана російська пропаганда, побачивши, що світ потроху заганяє Росію, вдаючись до суттєвих санкцій через війну в Україні, починає бідкатись, переживаючи через свої матеріальні втрати. Зокрема телеведучий Володимир Соловйов мало не витираючи сльози розповів: «У мене було чудове життя. Я міг їздити в Європу, де у мене була нерухомість. Навіщо мені це все? Чому я не можу скористатися приміром Google Play? Чому я не можу полетіти, куди хочу, чому я бачу, як нас ненавидять у всьому світі. Невже цього не можна було уникнути? – рефлексував пропагандист.

    Нагадаємо, що нещодавно російські пропагандисти Маргарита Симоньян та Володимир Соловйов звернулись до росіян із брехливою промовою.

    Зазначимо, російська агресія сягнула апогею, а рядові (і нерядові) росіяни вже відхаркують її наслідки. Найближчим днями громадяни країни-агресорки почнуть ще більше страждати через воєнні злочини свого диктатора.

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    Теги: Росія Google санкції нерухомість пропаганда війна Україна #stoprussia
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    Головний пропагандист Путіна «здувся» через патріотизм українців