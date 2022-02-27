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    Думки вголос

    Українська армія довела, що у Росії немає шансів на перемогу

    • Борислав Береза

      Народний депутат 8 скликання

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Захисники України дають гідну відсіч ворогу - Українська армія довела, що у Росії немає шансів на перемогу
    Захисники України дають гідну відсіч ворогу
    фото з відкритих джерел

    Росіяни програвали кожну війну, яку самі починали

    Мовою оригіналу

    Если мы проанализируем всё сейчас происходящее, то не увидим ничего нового. Россия вновь не может выиграть войну самостоятельно.

    Огромная ядерная держава напала на нас и выгребает по полной.

    Её войска терпят поражения, несмотря на то, что имеют серьёзные преимущества в технике и живой силе. Финансовый и военный потенциал РФ столкнулся с боевым духом и патриотизмом украинцев.

    И Россия обгадилась.

    Я понимаю, что это очень обидно и унизительно, для Кремля, но это так. Но это не ново.

    Каждая война, которую начинала Россия, в одиночку и без сильных союзников, всегда заканчивалась одинаково

    Вспомните Крымскую войну 1853–1856 годы. Вспомните русско-японскую войну 1904-1905 годы. Вспомните вторжение СССР в Афганистан 1979-1989.

    А ещё можно вспомнить чеченскую войну, которая закончилась подписанием позорных, для Москвы, Хасавюртовских соглашений.

    Кстати, Вторая мировая война могла закончиться разгромом для СССР, если бы не подоспели союзники и не помогли с лендлизом.

    Поэтому взращенная на Победобесии Россия сейчас находится в состоянии шока. Потенциально РФ может даже выиграть пару боев, но войну она уже проиграла. И шансов на победу у неё нет.

    Доказано нашими ЗСУ, боевыми генералами в Генштабе и народом, который забыл о всех противоречиях и противостоит оккупантам.

    Поэтому сейчас в Кремле начали искать вариант, как выйти из этой авантюры и сохранить лицо

    Они ищут. А Путин очень хочет рассказать по тв, что он уничтожил все базы НАТО в Украине, победил всех бИндеровцев и даже взял Киев.

    Но это все лишь в его влажных фантазиях. А пока есть лишь огромные потери в живой силе и технике, тысячи убитых и сотни пленных россиян, сбитые самолёты, сожжены танки, жертвы среди мирного населения и очередной позор России, который она ничем не смоет.

    А я горжусь тем, что являюсь частью украинского народа. Горжусь тем, что Украина моя Родина. И я горд тем, что являюсь частью той силы, которая заставила РФ умыться кровавой юшкой. И я точно знаю, что мы возродим Украину.

    И это будет европейская, цивилизованная и сильная Украина, в которой мы будем жить на нашей, Богом данной нам, земле! Так что все будет Украина!

    Джерело: блог Борислава Берези

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: ЗСУ армія війна Путін держава
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    Українська армія довела, що у Росії немає шансів на перемогу