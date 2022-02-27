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    Білорусі на референдумі висловлюються проти війни з Україною (фото)

    Якби не Лукашенко, ніхто б і не подумав, що білоруси можуть напасти на Україну - Білорусі на референдумі висловлюються проти війни з Україною (фото)
    Якби не Лукашенко, ніхто б і не подумав, що білоруси можуть напасти на Україну
    фото з відкритих джерел

    Лукашенко не зміг переконати людей, що українці їх вороги

    Поки Лукашенко вдає з себе миротворця, а з території Білорусі по нашій країні гатять ракети, самі білорусі були змушені пройти через принизливу процедуру чергового незаконного референдуму за чергові поправки до конституції.

    Але навіть в такій ганебній ситуації, частина білорусів проявила відповідальну позицію і зіпсували бюлетені, висловивши свій протест через можливу війну проти України.

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    Білорусі на референдумі висловлюються проти війни з Україною (фото)
    Білорусі на референдумі висловлюються проти війни з Україною (фото)
    Білорусі на референдумі висловлюються проти війни з Україною (фото)
    Білорусі на референдумі висловлюються проти війни з Україною (фото)
    Білорусі на референдумі висловлюються проти війни з Україною (фото)
    Білорусі на референдумі висловлюються проти війни з Україною (фото)
    Білорусі на референдумі висловлюються проти війни з Україною (фото)
    Білорусі на референдумі висловлюються проти війни з Україною (фото)
    Білорусі на референдумі висловлюються проти війни з Україною (фото)
    фото з відкритих джерел

    Нагадаємо, армію Білорусі просять відмовитись від ідеї спільного з Росією нападу на Україну. Відповідне прохання записав не останній для білоруської армії чоловік.

    Підполковник ВДВ Сахащик Валерій Степанович чесно визнав, що Україна ніколи не загрожувала Білорусі, ніяких правових передумов для вторгнення у білорусів немає.

    Сьогодні Лукашенко підтвердив, що Україну обстріляли ракетами з території Білорусі.

    Разом з тим, він запевнив, що зараз в Україні «немає жодного білоруського солдата, жодного патрона».

    Додамо, що брат мера Києва Володимир Кличко звернувся до росіян та білорусів, які проти війни з Україною, виявити свою позицію – залишитися вдома, буквально.

    Теги: Білорусь Олександр Лукашенко війна референдум протест
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    Білорусі на референдумі висловлюються проти війни з Україною (фото)