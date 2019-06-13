У NASA передбачили поведінку Сонця на 10 років вперед



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Фото: nasa.gov

Новий цикл активності зірки почнеться в 2020 році і досягне піку в 2025-му

Активність викидів корони на Сонце у наступному 11-річному циклі буде найменшою за останні два століття. Це важлива інформація для астронавтів, які попрямують на Місяць в 2020-х роках - вони отримають меншу дозу опромінення.

Максимум майбутнього циклу, який вимірюється за кількістю плям на Сонці, може бути на 30-50% нижче, ніж в минулому циклі, повідомляють в NASA.

Новий цикл активності зірки почнеться в 2020 році і досягне піку в 2025-му.

Сонячні плями - області на Сонце з магнітними полями, які сильніше земних в тисячі разів.

Дослідження провели вчені з Центру Еймса Аерокосмічного управління США Іриною Кітіашвілі. Вона об’єднала дані спостереження за магнітним полем Сонця від двох орбітальних місій з даними, зібраними з 1976 року наземної обсерваторією.

«Знання, як буде вести себе Сонце, дасть інформацію для планування захисних заходів для наступних підкорювачів космосу. Воно також дозволить захистити техніку, від якої ми залежимо: супутники, посадочні модулі і ровери», - зазначили в NASA.

Нагадаємо, у травні президент США Дональд Трамп прийняв рішення додатково виділити NASA 1,6 мільярда доларів для освоєння Місяця та Марса.

Раніше нью-йоркське агентство дизайну та архітектури AI SpaceFactory надрукувало на 3D-принтері будинок для життя на Місяці або Марсі.