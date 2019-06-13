У NASA передбачили поведінку Сонця на 10 років вперед
Новий цикл активності зірки почнеться в 2020 році і досягне піку в 2025-му
Активність викидів корони на Сонце у наступному 11-річному циклі буде найменшою за останні два століття. Це важлива інформація для астронавтів, які попрямують на Місяць в 2020-х роках - вони отримають меншу дозу опромінення.
Максимум майбутнього циклу, який вимірюється за кількістю плям на Сонці, може бути на 30-50% нижче, ніж в минулому циклі, повідомляють в NASA.
Новий цикл активності зірки почнеться в 2020 році і досягне піку в 2025-му.
Сонячні плями - області на Сонце з магнітними полями, які сильніше земних в тисячі разів.
Дослідження провели вчені з Центру Еймса Аерокосмічного управління США Іриною Кітіашвілі. Вона об’єднала дані спостереження за магнітним полем Сонця від двох орбітальних місій з даними, зібраними з 1976 року наземної обсерваторією.
«Знання, як буде вести себе Сонце, дасть інформацію для планування захисних заходів для наступних підкорювачів космосу. Воно також дозволить захистити техніку, від якої ми залежимо: супутники, посадочні модулі і ровери», - зазначили в NASA.
Нагадаємо, у травні президент США Дональд Трамп прийняв рішення додатково виділити NASA 1,6 мільярда доларів для освоєння Місяця та Марса.
Раніше нью-йоркське агентство дизайну та архітектури AI SpaceFactory надрукувало на 3D-принтері будинок для життя на Місяці або Марсі.