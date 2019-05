Бюджет NASA зросте на 1,6 млрд доларів для освоєння Місяця та Марса

«Під час мого президентства ми відновимо велич NASA та знову полетимо на Місяць, а потім на Марс», - заявив Трамп

Президент США Дональд Трамп прийняв рішення додатково виділити NASA 1,6 мільярда доларів для освоєння Місяця та Марса.

Про це глава Білого дому оголосив у Twitter.

«Під час мого президентства ми відновимо велич NASA та знову полетимо на Місяць, а потім на Марс. Я додатково виділив у бюджеті 1,6 мільярда доларів, так що ми повертаємося в космос по-крупному!», - написав Трамп.

Under my Administration, we are restoring @NASA to greatness and we are going back to the Moon, then Mars. I am updating my budget to include an additional $1.6 billion so that we can return to Space in a BIG WAY!