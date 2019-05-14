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    Бюджет NASA зросте на 1,6 млрд доларів для освоєння Місяця та Марса

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    <p>Національне управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA)</p> - Бюджет NASA зросте на 1,6 млрд доларів для освоєння Місяця та Марса

    Національне управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA)

    «Під час мого президентства ми відновимо велич NASA та знову полетимо на Місяць, а потім на Марс», - заявив Трамп

    Президент США Дональд Трамп прийняв рішення додатково виділити NASA 1,6 мільярда доларів для освоєння Місяця та Марса.

    Про це глава Білого дому оголосив у Twitter.

    «Під час мого президентства ми відновимо велич NASA та знову полетимо на Місяць, а потім на Марс. Я додатково виділив у бюджеті 1,6 мільярда доларів, так що ми повертаємося в космос по-крупному!», - написав Трамп.

    Нагадаємо, нью-йоркське агентство дизайну та архітектури AI SpaceFactory надрукувало на 3D-принтері будинок для життя на Місяці або Марсі.

    NASA запустило проект 3D-Printed Habitat Challenge у 2015 році для розроблення екологічного житла для довгострокових космічних місій з можливістю використання цих технологій на Землі.

    США бюджет Дональд Трамп космос фінансування NASA президент
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