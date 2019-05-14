Бюджет NASA зросте на 1,6 млрд доларів для освоєння Місяця та Марса



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Національне управління з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA)

«Під час мого президентства ми відновимо велич NASA та знову полетимо на Місяць, а потім на Марс», - заявив Трамп

Президент США Дональд Трамп прийняв рішення додатково виділити NASA 1,6 мільярда доларів для освоєння Місяця та Марса.

Про це глава Білого дому оголосив у Twitter.

«Під час мого президентства ми відновимо велич NASA та знову полетимо на Місяць, а потім на Марс. Я додатково виділив у бюджеті 1,6 мільярда доларів, так що ми повертаємося в космос по-крупному!», - написав Трамп.

Under my Administration, we are restoring @NASA to greatness and we are going back to the Moon, then Mars. I am updating my budget to include an additional $1.6 billion so that we can return to Space in a BIG WAY! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 мая 2019 г.

Нагадаємо, нью-йоркське агентство дизайну та архітектури AI SpaceFactory надрукувало на 3D-принтері будинок для життя на Місяці або Марсі.

NASA запустило проект 3D-Printed Habitat Challenge у 2015 році для розроблення екологічного житла для довгострокових космічних місій з можливістю використання цих технологій на Землі.