Будинок для життя на Марсі надрукували на 3D-принтері



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Конструкції успішно пройшли випробування на міцність і герметичність димом і важкими вантажами

За будинок для життя на Марсі нью-йоркське агентство дизайну та архітектури AI SpaceFactory виграло у NASA $500 тис.

Нью-йоркське агентство дизайну та архітектури AI SpaceFactory надрукувало на 3D-принтері будинок для життя на Місяці або Марсі.

Про це повідомляє Euronews.

«Нью-йоркське агентство дизайну та архітектури AI SpaceFactory виграло у NASA 500 тис. доларів, надрукувавши на 3D-принтері будинок для життя на Місяці або Марсі», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє Euronews, сам конкурс тривав чотири дні. Завдання учасників полягало в тому, щоб надрукувати макет будівлі утричі менший, ніж оригінал, за мінімальної участі людини і з тих матеріалів, які можна знайти на Марсі.

Переможець AI SpaceFactory надрукував свою модель з біополімерного базальтового композиту, який біорозкладається і переробляється. Другий учасник конкурсу, Державний університет Пенсильванії, використав спеціальну бетонну суміш.

Обидві конструкції успішно пройшли випробування на міцність і герметичність димом і важкими вантажами. Коли в хід пішов екскаватор, будівля Пенсильванського університету не витримала навантаження і зруйнувалася, а конструкція AI SpaceFactory вціліла.

Повідомляється, що Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) запустило проект 3D-Printed Habitat Challenge у 2015 році для розроблення екологічного житла для довгострокових космічних місій з можливістю використання цих технологій на Землі.