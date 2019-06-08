NASA випробувала «марсіанський вертоліт»

Про це йдеться в повідомленні Науково-дослідного центру відомства.

«Летючий проект Марсіанського вертольота NASA успішно пройшов кілька тестів», — йдеться в повідомленні.

Так, згідно з інформацією, вертоліт планують відправити на Марс разом з марсоходом в липні наступного року. А на самому Марсі його прибуття очікують 18 лютого 2021 року.

У NASA зауважили, що сам вертоліт важить близько двох кілограмів.

Незважаючи на те що в нього не вбудували ніякі наукові інструменти, на ньому все ж встановлена камера, завдяки якій він зможе робити високоякісні кольорові знімки на Марсі і передавати їх на Землю.

Нагадаємо, у травні президент США Дональд Трамп прийняв рішення додатково виділити NASA 1,6 мільярда доларів для освоєння Місяця та Марса.

Раніше нью-йоркське агентство дизайну та архітектури AI SpaceFactory надрукувало на 3D-принтері будинок для життя на Місяці або Марсі.