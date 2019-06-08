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    Технології

    NASA випробувала «марсіанський вертоліт»

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    NASA випробувала «марсіанський вертоліт»

    Вертоліт планують відправити на Марс разом з марсоходом в липні наступного року

    Лабораторія реактивного руху Національного управління по аеронавтиці і дослідженню космічного простору Сполучених Штатів Америки (NASA) провела успішне випробування вертольота, який в майбутньому планують відправити на Марс.

    Про це йдеться в повідомленні Науково-дослідного центру відомства.

    «Летючий проект Марсіанського вертольота NASA успішно пройшов кілька тестів», — йдеться в повідомленні.

    Так, згідно з інформацією, вертоліт планують відправити на Марс разом з марсоходом в липні наступного року. А на самому Марсі його прибуття очікують 18 лютого 2021 року.

    У NASA зауважили, що сам вертоліт важить близько двох кілограмів.

    Незважаючи на те що в нього не вбудували ніякі наукові інструменти, на ньому все ж встановлена камера, завдяки якій він зможе робити високоякісні кольорові знімки на Марсі і передавати їх на Землю.

    Нагадаємо, у травні президент США Дональд Трамп прийняв рішення додатково виділити NASA 1,6 мільярда доларів для освоєння Місяця та Марса.

    Раніше нью-йоркське агентство дизайну та архітектури AI SpaceFactory надрукувало на 3D-принтері будинок для життя на Місяці або Марсі.

    США вертоліт космос NASA
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