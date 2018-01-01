Глава місії України при НАТО: Альянс ще не сформував політику щодо окупованого Криму

НАТО розуміє, що південний напрямок потребує укріплення, і можливо, там відбудеться додаткове розгортання сил, заявив Пристайко

Глава місії України при НАТО Вадим Пристайко заявив, що Північноатлантичний альянс ще не сформував свою політику щодо окупованого Росією Криму. «Коли стало зрозуміло, що агресивність Росії зростає, зокрема, на південному напрямку, в Криму, це як раз була відповідь НАТО - найбільше висунення сил на схід і організація перебування натівських



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НАТО розуміє, що південний напрямок потребує укріплення, і можливо, там відбудеться додаткове розгортання сил, заявив Пристайко

Глава місії України при НАТО Вадим Пристайко заявив, що Північноатлантичний альянс ще не сформував свою політику щодо окупованого Росією Криму.

«Коли стало зрозуміло, що агресивність Росії зростає, зокрема, на південному напрямку, в Криму, це як раз була відповідь НАТО - найбільше висунення сил на схід і організація перебування натівських військ на півдні регіону», - зазначив він у коментарі «Радіо Свобода».

«Питання Криму - безумовно стоїть, і воно до цих пір вивчається, але, в принципі, НАТО ще не підійшло до цього з такою інтенсивністю, з таким розумінням деталей і з виробленням конкретної політики, як це відбувається на сході, де у Балтії було розгорнуто чотири бойових групи з участю усіх союзників», - розповів Пристайко.

На його думку, частково це пояснюється тим, що «на півдні знаходиться друга за чисельністю армія НАТО - турецька, яка є досить ефективним стримуючим фактором для Росії в регіоні».

У той же час, за його словами, НАТО розуміє, що південний напрямок потребує укріплення, і можливо, там відбудеться додаткове розгортання сил, але «як це буде і коли це буде, залежатиме від Росії».

Як повідомляв «Главком», Угорщина заблокувала зустріч Україна-НАТО з питань оборони.

Натомість, Пристайко вважає, що внесення до Річної національної програми співробітництва з Альянсом рекомендацій Венеціанської комісії щодо закону про освіту може розблокувати проведення комісії Україна-НАТО.