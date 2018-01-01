Угорщина заблокувала зустріч Україна-НАТО з питань оборони

Угорщина застосувала право вето і заблокувала зустріч Україна-НАТО

Попри прохання України та згоду найвпливовіших членів Північноатлантичного альянсу, в Брюсселі так і не підтвердили дату засідання комісії Україна-НАТО (КУН) на рівні міністрів оборони. Цю інформацію, що надійшла з дипломатичних джерел, підтвердили в штаб-квартирі Альянсу. Міністерське засідання КУНу мало відбутися 14 або 15 лютого під час



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Угорщина застосувала право вето і заблокувала зустріч Україна-НАТО

Попри прохання України та згоду найвпливовіших членів Північноатлантичного альянсу, в Брюсселі так і не підтвердили дату засідання комісії Україна-НАТО (КУН) на рівні міністрів оборони.

Цю інформацію, що надійшла з дипломатичних джерел, підтвердили в штаб-квартирі Альянсу.

Міністерське засідання КУНу мало відбутися 14 або 15 лютого під час зустрічі міністрів оборони всіх країн-членів Альянсу – це одна з небагатьох можливостей за рік, під час якої голова українського військового відомства має змогу представити свої думки міністрам усіх ключових країн-партнерів.

Однак Угорщина застосувала право вето і заблокувала цю зустріч, підтвердили кілька джерел.

«На даний момент в календарі немає призначених засідань комісії Україна-НАТО», - повідомили в Брюсселі. Посадовець Альянсу натомість нагадав, що у грудні відбулося засідання КУН, де «обговорювали безпекову ситуацію в Україні та хід реформ».

Цю зустріч Угорщина не стала блокувати – ймовірно, через низький рівень представництва. Країни-члени НАТО були присутні на ній на рівні послів.

Нагадаємо, голова МЗС Угорщини Петер Сійярто в січні публічно обіцяв, що блокуватиме міністерське засідання Комісії.

Наразі залишається нез’ясованим, чи поїде Степан Полторак до Брюсселя попри скасування планів провести КУН. Джерела ЗМІ, близькі до Міноборони, кажуть, що поїздка досі є у попередньому графіку міністра. Між тим офіційного підтвердження цих планів наразі немає. В НАТО пояснили, що цей коментар належить дати українській стороні. В Міноборони пообіцяли відповісти на це питання згодом (не виключено, що вже після початку візиту).

Водночас технічно лишається можливість візиту Полторака на міністерське засідання НАТО для двосторонніх зустрічей, без формального проведення КУН.

Джерело: Європейська правда