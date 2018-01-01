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    Пристайко розповів про можливий шлях розблокування комісії Україна-НАТО

    Для вирішення ситуації до Річної національної програми співробітництва з НАТО можуть внести рекомендацій Венеціанської Комісії щодо закону про освіту в Україні
    Представник України в НАТО Вадим Пристайко вважає, що внесення до Річної національної програми співробітництва з Альянсом рекомендацій Венеціанської комісії щодо закону про освіту може розблокувати проведення комісії Україна-НАТО. Про це Пристайко заявив у коментарі «Уніан». Відповідаючи на запитання, яким може бути вихід із
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    Прапори України та НАТО
    Прапори України та НАТО

    Для вирішення ситуації до Річної національної програми співробітництва з НАТО можуть внести рекомендацій Венеціанської Комісії щодо закону про освіту в Україні

    Представник України в НАТО Вадим Пристайко вважає, що внесення до Річної національної програми співробітництва з Альянсом рекомендацій Венеціанської комісії щодо закону про освіту може розблокувати проведення комісії Україна-НАТО.

    Про це Пристайко заявив у коментарі «Уніан».

    Відповідаючи на запитання, яким може бути вихід із ситуації з тим, щоб вже у березні могло відбулося засідання комісії Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ, український дипломат зазначив, що одним з таких рішень може бути внесення до Річної національної програми співробітництва з НАТО рекомендацій Венеціанської Комісії щодо закону про освіту в Україні.

    Пристайко повідомив, що на засіданні урядового комітету, яке відбулося 2 лютого, було ухвалено рішення внести в Річну національну програму співробітництва з НАТО рекомендації Венеціанської комісії щодо закону про освіту.

    «Ми вносимо в повному обсязі в Річну національну програму рекомендації Венеціанської комісії, від початку до кінця, а іншим пунктом прописуємо, щоби рекомендувати Угорщині нагадати, що українська сторона відкрита для переговорів з громадами та спеціалістами», - пояснив дипломат логіку можливого вирішення ситуації.

    Як повідомляв «Главком», Угорщина заблокувала зустріч Україна-НАТО з питань оборони.

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