У НАЗК знайшли порушення в деклараціях чотирьох нардепів та судді

Усього посадовці не зазначили майна ледь більше за мільйон гривень

Національне агентство з питань запобігання корупції виявило дванадцять посадовців, які в своїх деклараціях не зазначили майна на загальну суму 1,1 млн гривень. Як випливає з повідомлення НАЗК, мова йде як при чинних державних службовців, так і тих, хто вже вийшов у відставку.

Зокрема, ознаки кримінальних правопорушень знайшли у деклараціях нардепів Михайла Забродського (фракція «Європейська солідарність»), Максима Пашковського, Ольги Саладухи та Анни Колісник («Слуга народу»).

Окрім того, аналогічні правопорушення можуть бути у декларації судді Верховного Суду Миколи Короткевича, колишнього заступника директора ДБР Олександра Бабікова, ексголови Харківської ОДА Олексія Кучера та інших.

Тепер НАЗК направить до відповідних правоохоронних органів висновки щодо перевірок вказаних декларацій для подальшого розслідування.

Як повідомлялося раніше, Національне агентство з питань запобігання корупції у липні розпочало повну перевірку 40 декларацій посадовців, у тому числі 10 народних депутатів та 16 депутатів місцевих рад. Загалом цього року НАЗК узяло в перевірку вже 897 декларацій чиновників.