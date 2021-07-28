НАЗК перевірить 40 декларацій посадовців: повний список

Наразі тривають перевірки декларацій за 2020 рік, поданих чиновниками у квітні 2021 року

Загалом цього року НАЗК узяло в перевірку вже 897 декларацій чиновників

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочало повну перевірку 40 декларацій посадовців, у тому числі 10 народних депутатів та 16 депутатів місцевих рад. Загалом цього року НАЗК узяло в перевірку вже 897 декларацій чиновників. Про це повідомляє пресслужба органу.

У НАЗК нагадали, що розпочинають повну перевірку декларацій за чіткими підставами, які передбачені спеціальним порядком. Зокрема за минулий тиждень підставами для початку перевірки декларацій стали результати:

проведеного моніторингу способу життя;

високих посад декларантів;

значної кількості ризиків, визначених у декларації за результатами автоматичного аналізу;

заяв від громадян, ЗМІ, правоохоронних органів про недостовірні дані.

За результатами моніторингу способу життя НАЗК розпочало перевірку декларацій:

голови політради «ОПЗЖ» Віктора Медведчука ;

; начальника відділу Волинської митниці Михайла Бурдейного ;

; завідувачки сектора з питань інфраструктури, впровадження діджиталізації та цифрової трансформації Великоолександрівської РДА Херсонської області Олени Дудки.

За посадою (порядком черговості) НАЗК перевірить декларації:

нардепа Миколи Стефанчука («Слуга народу»);

нардепки Наталії Піпи («Голос»);

нардепа Олега Марусяка («Слуга народу»);

нардепа Вадима Струневича («Слуга народу»);

нардепки Людмили Буймістер («Слуга народу»);

нардепа Сергія Кузьміних («Слуга народу»);

нардепа Ігоря Молотка («За майбутнє»);

нардепки Іванни Климпуш-Цинцадзе («ЄС»).

За результатами автоматичного аналізу ризиків у деклараціях перевірять декларації:

Чайківський Іван Адамович , народний депутат України

, народний депутат України начальника сектора забезпечення заходів з питань запобігання та протидії корупції у підрозділах оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС Бориса Лук’янчука ;

; депутата Дніпровської міської ради Миколи Царенка ;

; депутата Арцизької районної ради Одеської області Василя Братінова ;

; депутатки Борівської селищної ради Харківської області Майї Головченко;

депутата Ірпінської міської ради Київської області Андрія Страховського;

депутата Чкаловської селищної ради Чугуївського району Харківської області Сергія Горлачова;

голови Східного міжобласного територіального відділення АМКУ Юрія Гладика;

військовослужбовця Міноборони Володимира Остапенка;

депутата Михайлівської сільської ради Вільнянського району Запорізької області Петра Левченка;

депутата Бориспільської міської ради Київської області Ігоря Шалімова;

депутата Бориспільської районної ради Київської області Вадима Марисенка.

На підставі повідомлень про можливе недостовірне декларування декларації:

депутата Дніпропетровської обласної ради Івана Рязанцева ,

, директора КП Дніпропетровська багатопрофільна клінічна лікарня з надання психіатричної допомоги Андрія Антоновського;

депутата Костопільської міської ради Андрія Коренчука;

депутата Кам’янець-Подільської міської ради Сергія Самсонюка;

депутата Маріупольської міської ради Олексія Расказова;

секретаря Гатненської сільської ради Шульгана Дмитра;

депутата Маріупольської міської ради Євгена Хармишева ;

; депутата Хмельницької районної ради Віталія Головатого ;

; депутата Херсонської обласної ради Сергія Хланя ,

, поліцейського патрульної поліції в Черкаській області Максима Голованова;

проректорки з адміністративно-господарської роботи Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого Олени Вовк (2 декларації);

депутата Дніпропетровської обласної ради попереднього скликання Гайворонського Анатолія;

начальника відділу по взаємодії з органами місцевого самоврядування Новомосковської районної ради Стєпаняна Айка;

першого заступника начальника Сумської митниці Микули Олександра;

начальника управління з паркування Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради Рахматулліна Дмитра;

директора КП «Муніципальний центр екологічної безпеки» Одеської міської ради Олександра Панченка.

«На проведення повної перевірки декларацій передбачено до 120 календарних днів. За наявності підстав перевірку може бути продовжено, але не більше ніж на 60 календарних днів», – зазначили у НАЗК.

До слова, у 99% перевірених деклараціях чиновників виявлені недостовірні дані. У 2019-му НАЗК виявило 1469 недостовірних декларацій – це найбільша цифра за останні чотири роки. Для порівняння, у 2018 році році було виявлено 469 недостовірних декларацій, а у 2017 – 141.

Як раніше повідомлялося, згідно з рішенням Ради національної безпеки й оборони, у декларації має з’явитися графа щодо наявності подвійного громадянства.

Нагадаємо, очільник Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков розповів в інтерв’ю «Главкому», наскільки дисципліновано держслужбовці подавали декларації за минулий рік і які цікаві особливості в них можна відмітити.