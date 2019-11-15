  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Леонід Ємець

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    «Слуги» залишили любителя повій, але вигнали депутатку, яка не голосувала за земельний закон

    • Леонід Ємець

      Народний депутат 7 і 8 скликань

    • Розсилка
    Депутатка Скороход була виключена з президентської фракції у Раді - «Слуги» залишили любителя повій, але вигнали депутатку, яка не голосувала за земельний закон
    Депутатка Скороход була виключена з президентської фракції у Раді

    Депутатку Скороход вони вирішили виключити з фракції, бо чоловік у неї «стрьомний»

    У мене, як і у вас, немає іншого Парламенту ніж цей.

    Я вже не вірю, що їм все вдасться, але сподіваюсь що вдасться хоч щось. І саме тому я постійно стримуюсь із критикою. Майже зажимаю собі рота. Але бувають моменти коли ну вже занадто.

    Депутатку Скороход вони вирішили виключити з фракції. За те що чоловік у неї «стрьомний». І вона його захищає з трибуни.

    Тобто кнопкодавів ви залишили у фракції (хоча перед виборами письмово обіцяли протилежне)?

    Керівника комітету який повій замовляв і по дурному викручувався, теж залишили, і у фракції і на посаді?

    Явних корупціонерів через яких ви влаштували шоу із поліграфом, цим же поліграфом «тіпа» виправдали?

    Всім вибачили.

    А жінці, яка заявила, що її чоловіка видають Росії бо вона проголосувала проти земельного закону ви не пробачили. Послідовно до жуті. Ну як тут стриматися?

    Джерело: Блог Леоніда Ємця

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Верховна Рада депутат партія Слуга народу
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Сергій Руденко
    Сергій Руденко

    Журналіст

    Сергій Тихий
    Сергій Тихий

    Журналіст

    Олег Тітамир
    Олег Тітамир

    Президент ГО «Українська організація захисту споживачів послуг»

    Олексій Голобуцький
    Олексій Голобуцький

    Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

    Карл Волох
    Карл Волох

    Політолог

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ