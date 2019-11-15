«Слуги» залишили любителя повій, але вигнали депутатку, яка не голосувала за земельний закон
Депутатку Скороход вони вирішили виключити з фракції, бо чоловік у неї «стрьомний»
У мене, як і у вас, немає іншого Парламенту ніж цей.
Я вже не вірю, що їм все вдасться, але сподіваюсь що вдасться хоч щось. І саме тому я постійно стримуюсь із критикою. Майже зажимаю собі рота. Але бувають моменти коли ну вже занадто.
Депутатку Скороход вони вирішили виключити з фракції. За те що чоловік у неї «стрьомний». І вона його захищає з трибуни.
Тобто кнопкодавів ви залишили у фракції (хоча перед виборами письмово обіцяли протилежне)?
Керівника комітету який повій замовляв і по дурному викручувався, теж залишили, і у фракції і на посаді?
Явних корупціонерів через яких ви влаштували шоу із поліграфом, цим же поліграфом «тіпа» виправдали?
Всім вибачили.
А жінці, яка заявила, що її чоловіка видають Росії бо вона проголосувала проти земельного закону ви не пробачили. Послідовно до жуті. Ну як тут стриматися?
Джерело: Блог Леоніда Ємця