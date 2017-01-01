Столична влада підготувала киянам різдвяний сюрприз (документ)

Для киян і гостей міста підготовлено насичену програму новорічних та різдвяних заходів

Вже 16 грудня 2017 року розпочнуть відкриватися локації у рамках масштабного культурно-мистецького проекту «НеоРік на Софії», які працюватимуть до 14 січня 2018 року на Софійській, Михайлівській площах, Володимирському проїзді (від Михайлівської площі до перетину з вул. Алли Тарасової). Мер Києва Віталій Кличко підписав відповідне



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Софійська площа

Для киян і гостей міста підготовлено насичену програму новорічних та різдвяних заходів

Вже 16 грудня 2017 року розпочнуть відкриватися локації у рамках масштабного культурно-мистецького проекту «НеоРік на Софії», які працюватимуть до 14 січня 2018 року на Софійській, Михайлівській площах, Володимирському проїзді (від Михайлівської площі до перетину з вул. Алли Тарасової).

Мер Києва Віталій Кличко підписав відповідне розпорядження. Про це інформує прес-служба КМДА, повідомляє «Главком».

Засвічуватимуть Головну новорічну ялинку країни традиційно на День Святого Миколая – 19 грудня о 19:00 на Софійській площі. Також у цей день передбачене засвічення районних новорічних ялинок.

Зустрічатимуть Новий рік на Софійській площі.

7 січня 2018 року на Софійській площі відбудеться Різдвяна хода звіздарів та Різдвяний концерт.

Новорічний ярмарок, розваги та активності для дітей і дорослих «Новорічні пригоди в Крижаному королівстві» чекатимуть у парку ім. Т. Г. Шевченка з 16 грудня 2017 року до 14 січня 2018 року. Також із 16 грудня 2017 року до 15 січня 2018 року у Маріїнському парку відбудеться низка активностей у рамках культурно-мистецького проекту «Містечко Санти».

Також із 17 до 29 грудня у театрально-видовищних закладах культури триватимуть новорічно-різдвяні святкові заходи для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки – учнів закладів загальної середньої та професійно-технічної освіти міста Києва. Зокрема, у Національному цирку України (площа Перемоги, 2) відбудеться вистава «Новорічна фантазія», у Національному палаці мистецтв «Україна» (вул. Велика Васильківська, 103) – вистава «Викрадач Різдва». З 18 до 20 грудня для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування відбудеться свято Святого Миколая.

19 грудня 2017 року на Контрактовій площі розгорнуться новорічно-різдвяний ярмарок та льодова ковзанка, які працюватимуть до 16 січня 2018 року.

Також у День Святого Миколая з 14:00 до 18:00 пройде соціально-культурний захід «Урочиста хода волонтерів – помічників Святого Миколая» за маршрутом: Поштова площа – вул. Петра Сагайдачного – Контрактова площа – Андріївський узвіз – вул. Володимирська – вул. Велика Житомирська – Михайлівська площа – Володимирський проїзд – Софійська площа (фініш біля Головної новорічної ялинки).

Також для дітей різних соціальних категорій триватимуть новорічні вистави «Ходить по землі Святий Миколай» у Колонній залі Київської міської державної адміністрації 19-20 грудня.

22 грудня з 10:00 до 16:00 відбудеться благодійний захід для дітей різних соціальних категорій «З теплом у серці». Також у Центральному будинку художника (вул. Січових Стрільців, 1-5) із 22 грудня 2017 року до 14 січня 2018 року триватиме культурно-мистецький проект «Всеукраїнська різдвяна виставка».

Із 23 грудня 2017 року до 14 січня 2018 року кияни та гості міста зможуть відвідати фестиваль «Carol-fest» у Центральному парку культури і відпочинку м. Києва. У рамках фестивалю для всіх охочих у Хрещатому парку на майданчику біля арки Дружби народів працюватиме Новорічний DJ-базар та відбудеться Українська коляда у Міському саду, на території, прилеглій до Літньої естради.

26 грудня 2017 року – 9 січня 2018 року всі охочі зможуть завітати на Святковий тематичний ярмарок, парк казкових скульптур і атракціонів «Казки старого Подолу» на Контрактовій площі (сквер біля пам’ятника Петру Сагайдачному). Також на Контрактовій площі передбачено розгорнути льодову ковзанку.

9 та 10 січня відбудуться Всеукраїнські змагання з легкої атлетики «Різдвяні старти – 2018» на Легкоатлетичному манежі Київської міської школи вищої спортивної майстерності (просп. Павла Тичини, 18).

Водохреща святкуватимуть 19 січня з 14:00 до 15:00 у Парку культури та відпочинку «Гідропарк» (поблизу каплиці на честь Хрещення Господнього).

Також протягом грудня-січня передбачено проведення низки святкових новорічних та різдвяних заходів у районах і закладах культури міста, у всіх загальноосвітніх навчальних закладах.