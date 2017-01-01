У Німеччині автомобіль в’їхав у натовп: є поранені (фото)

Травми чотирьох постраждалих оцінюються як важкі

Автомобіль в'їхав в групу перехожих в німецькому місті Куксгафен, в результаті травмовані шестеро людей. Як повідомила поліція Ольденбурга, причини події поки не встановлені. Є інформація, що водій скоїв наїзд на перехожих свідомо. Як зазначається, травми чотирьох постраждалих оцінюються як важкі. Інцидент стався вранці близько 07:30 за місцевим