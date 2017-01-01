У Німеччині автомобіль в’їхав у натовп: є поранені (фото)
- Вчора, 15:53
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Травми чотирьох постраждалих оцінюються як важкі
Автомобіль в'їхав в групу перехожих в німецькому місті Куксгафен, в результаті травмовані шестеро людей. Як повідомила поліція Ольденбурга, причини події поки не встановлені. Є інформація, що водій скоїв наїзд на перехожих свідомо.
Як зазначається, травми чотирьох постраждалих оцінюються як важкі.
Інцидент стався вранці близько 07:30 за місцевим часом.
За попередніми даними, 29-річний водій був у стані алкогольного сп'яніння. Наразі він затриманий та доставлений до відділку, його ім'я не розголошується.