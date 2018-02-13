У Німеччині громадський транспорт стане безкоштовним

Ідея буде протестована найпізніше в кінці року в п'яти містах західної Німеччини, включаючи Бонн, Ессен і Мангейм

Німеччина пропонує зробити громадський транспорт безкоштовним з метою зниження рівня забруднення повітря. Про це повідомляє The Local. У спробі домогтися зниження емісії парникових газів і уникнути великих екологічних штрафів влада Німеччини пропонує скоротити дорожній рух, зробивши громадський транспорт безкоштовним. Перший



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Фото з відкритих джерел Транспорт в Німеччині активно розвивається

Ідея буде протестована найпізніше в кінці року в п'яти містах західної Німеччини, включаючи Бонн, Ессен і Мангейм

Німеччина пропонує зробити громадський транспорт безкоштовним з метою зниження рівня забруднення повітря.

Про це повідомляє The Local.

У спробі домогтися зниження емісії парникових газів і уникнути великих екологічних штрафів влада Німеччини пропонує скоротити дорожній рух, зробивши громадський транспорт безкоштовним.

Перший експеримент стартує в кінці цього року в п'яти містах країни.

«Ми розглядаємо варіант введення безкоштовного користування громадським транспортом для скорочення числа приватних автомобілів», - заявили три німецьких міністра верховному комісару ЄС з питань навколишнього середовища.

Ідея буде протестована найпізніше в кінці року в п'яти містах західної Німеччини, включаючи Бонн, Ессен і Мангейм.

До інших запропонованих на розгляд комісії ЄС заходів відноситься подальше скорочення викидів автобусів і таксі, створення зон низької емісії та підтримка сервісів каршерінга.

Ці кроки необхідно зробити якомога швидше, тому що Німеччина, як і 8 інших найбільших країн - членів Євросоюзу, в тому числі Франція, Іспанія та Італія, не вклалися в терміни по скороченню рівня шкідливих викидів.

Верховний комісар ЄС з питань навколишнього середовища дав цим країнам додатковий час на надання звіту про вжиті заходи, або їм загрожує судовий розгляд в Європейському суді.

Загрозливе катастрофічною зміною клімату і шкодою здоров'ю людей забруднення впливає більш ніж на 130 міст Європи, говориться в заяві ЄС, є причиною близько 400 тисяч смертей щорічно, а усунення його медичних наслідків обходяться в 20 млрд євро на рік.

Громадський транспорт Німеччини користується великою популярністю, з огляду на його ефективність і відносну дешевизну, в порівнянні з іншими великими країнами Європи.

У 2017 році число пасажирських перевезень досягло 10,3 млрд, і буде потрібно серйозне планування, перш ніж можна буде перейти на безкоштовний проїзд.

Глава Асоціації міст Німеччини Гельмут Деді вже заявив, що «чекає ясно сформульованої відповіді на питання, як буде фінансуватися безкоштовний транспорт».