У Німеччині під час тренувань розбилися два винищувачі Eurofighter



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За попередньою інформацією, пілоти встигли катапультуватися

Сьогодні у ФРН під час тренувального польоту розбилися два винищувачі Eurofighter.

Про це повідомляє Spiegel Online.

Катастрофа сталася у північносхідній землі Мекленбург-Передня Померанія. За даними видання, два винищувачі зіштовхнулися у повітрі під час тренувального польоту і розбилися. Цю інформацію підтвердили у міністерстві внутрішніх справ та Бундесвері.

За попередньою інформацією, пілоти встигли катапультуватися. Про те, де вони зараз, наразі не відомо.

EUROFIGHER ZUSAMMENGESTOßEN Nach Ostseewelle-Informationen sind über der Müritzregion zwei Eurofighter zusammengestoßen und abgestürzt. Mehr dazu in unseren Nachrichten. pic.twitter.com/RwqmYjU7yh — Ostseewelle HITRADIO (@ostseewelle_de) 24. kesäkuuta 2019

Інцидент стався близько 14 години дня за місцевим часом за 30 кілометрів на південь від міста Гюстров.

Радіостанція Ostseewelle опублікувала відео, на якому видно два стовпи диму, що здійнялися над розбитими винищувачами. На місці події, як стверджується, почав горіти ліс. Пожежники та рятувальники поспішили на місце катастрофи.