У Німеччині вбили учасницю шоу «Україна має талант»



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Алла Клішта була рекордсменкою України за кількістю одночасного розкручування обручів

За даними поліції, Клішту вбили, а після кинули у воду

У ФРН в річці Рейн знайшли вбитою українку Аллу Клішту, яка стала відомою завдяки участі в шоу «Україна має талант» у 2011 році

33-річна Клішта зникла ще наприкінці квітня, її стали шукати після того, як вона не вийшла на роботу у парку розваг «Європа-Парк» у німецькому місті Руст, пише Daily Mail.

За даними поліції, Клішту вбили, а потім кинули у воду. Але поки правоохоронці не розголошують подробиць події. За підозрою у її вбивстві заарештований 30-річний бойфренд артистки, але офіційних звинувачень не пред'являли.

«Він був милим, але стосунки у них були нестабільні», – описав взаємини пари один зі знайомих загиблої. За його інформацією, Клішта і її хлопець розійшлися, але продовжували разом працювати.

Алла Клішта була рекордсменкою України за кількістю одночасного розкручування обручів –прокрутила 102 хула-хупи загальною вагою 20 кілограмів. Також вона брала участь у німецьких і румунських аналогах шоу «Україна має талант».