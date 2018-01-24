У Німеччині виявили невідомий фрагмент Берлінського муру

80-метровий фрагмент стіни знайшли на північному сході Берліна

У Німеччині, в лісі між двома залізничними станціями, знайдено невідомий фрагмент Берлінського муру Фрагмент стіни знайшов німецький історик Крістіан Борманн, повідомляє The Local. 80-метровий фрагмент стіни знайшли в районі Панков на північному сході Берліна. На стіні знайдено частини металевих конструкцій, на яких кріпився колючий дріт.



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Берлінський мур

80-метровий фрагмент стіни знайшли на північному сході Берліна

У Німеччині, в лісі між двома залізничними станціями, знайдено невідомий фрагмент Берлінського муру

Фрагмент стіни знайшов німецький історик Крістіан Борманн, повідомляє The Local.

80-метровий фрагмент стіни знайшли в районі Панков на північному сході Берліна. На стіні знайдено частини металевих конструкцій, на яких кріпився колючий дріт.

Борманн вважає, що його знахідка є останнім фрагментом легендарного муру. Німецькі ЗМІ стверджують, що оригінальні частини муру є ще у двох районах німецької столиці.

У центрі Берліна зараз збережені деякі фрагменти муру, які використовуються для вуличних графіті.

Берлінський мур - комплекс споруд між двома частинами Берліна, зведений за наказом керівництва СРСР від 13 серпня 1961 року. Проіснував до 9 листопада 1989 року, протягом понад 28 років багаторазово добудовувався та розширювався, відокремлював Західний Берлін від Східного та навколишніх районів НДР.

Мур був одним із найвідоміших символів Холодної війни та поділу Німеччини. При спробі перетнути кордон у напрямку Західного Берліна було вбито багато людей.

Джерело: Еспресо ТВ