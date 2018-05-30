У Nord Stream-2 заявили про можливий арешт активів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В оператора Північного потоку-2 з'явилися проблеми

«Газпром» пожалівся, що «Нафтогаз» намагається стягнути в Швейцарії 2,56 млрд доларів за рішенням арбітражу Стокгольма

Компанія Nord Stream-2 AG отримала постанову про накладення забезпечувальних заходів в рамках стягнення з російського «Газпрому» коштів на вимогу «Нафтогазу». Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на представника компанії.

«Він не уточнив, про які забезпечувальні заходи йдеться. Не відкидається, що це арешт активів», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Nord Stream AG є оператором діючого газопроводу Північний потік, Nord Stream 2 AG - оператор будівництва трубопроводу «Північний потік-2».

Також «Газпром» пожалівся, що «Нафтогаз» намагається стягнути в Швейцарії 2,56 млрд доларів за рішенням арбітражу Стокгольма від 28 лютого поточного року. Поки що офіційних повідомлень корпорація не отримувала.

Раніше про початок процесу примусового стягнення заявив президент України Петро Порошенко. За його словами, ці процеси почалися в Швейцарії, в Англії, в Нідерландах. «Моя чітка вказівка, щоб ми не зупинялися на цих трьох країнах, щоб на сьогоднішній день ми доклали максимум зусиль для того, щоб забезпечити виконання надходження виграних коштів в Україні», - сказав український лідер.

Як відомо, з 2014 року «Газпром» і «Нафтогаз» судилися в Стокгольмському арбітражі через контракти на поставку природного газу з РФ в Україну і транзит газу через територію України від 2009 року.

22 грудня 2017 року у «Нафтогазі» заявили про перемогу над «Газпромом» з усіх спірних питань контракту на поставку газу. У той же час в «Газпромі» повідомили, що суд зобов'язав «Нафтогаз» виплатити суму простроченої заборгованості в розмірі $2 млрд та відсотки за прострочення.

28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітраж задовольнив позов «Нафтогазу України» до «Газпрому» про недостатні обсяги транзиту. НАК домоглася компенсації в сумі $4,63 млрд. За результатами двох арбітражних проваджень у Стокгольмі, «Газпром» повинен виплатити $2,56 млрд на користь «Нафтогазу».

«Газпром» вже оскаржив обидва рішення Стокгольмського арбітражу і почав процедуру розірвання контрактів з НАК «Нафтогаз України».

30 травня ЗМІ повідомили, що «Нафтогаз» почав процес стягнення з російського «Газпрому» боргу в $2,6 млрд через закордонні суди. За словами джерела, НАК веде роботу в судах Швейцарії, Нідерландів і Великобританії.







