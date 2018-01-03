У Нью-Йорку закрили всі школи через сильні снігопади

Скасування занять торкнеться близько 1,1 млн учнів

Влада Нью-Йорка прийняла рішення закрити всі школи на один день через сильні снігопади. Про це повідомляє The New York Post. Відзначається, що багато батьків залишилися незадоволені тим, що пізно отримали повідомлення. Скасування занять торкнеться близько 1,1 млн учнів. «Ми очікуємо, що сніжна буря почнеться вночі, сильний снігопад піде



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Скасування занять торкнеться близько 1,1 млн учнів

Влада Нью-Йорка прийняла рішення закрити всі школи на один день через сильні снігопади.

Про це повідомляє The New York Post.

Відзначається, що багато батьків залишилися незадоволені тим, що пізно отримали повідомлення.

Скасування занять торкнеться близько 1,1 млн учнів.

«Ми очікуємо, що сніжна буря почнеться вночі, сильний снігопад піде вранці, якраз в час-пік. Очікуємо 4-6 дюймів, але може випасти і 9-12 дюймів», - заявив мер міста Білл де Блазіо.

Влада міста перевела комунальні служби на 12-годинні зміни. Вулиці обробляють протиожеледними реагентами.

Національна метеорологічна служба США попередила про те, що на атлантичному узбережжі США очікуються снігові бурі, хуртовини та морози.