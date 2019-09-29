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    У Пакистані обстріляли автобус: загинули шестеро людей

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    У Пакистані обстріляли автобус: загинули шестеро людей

    Наразі поліція веде пошуки нападників

    Щонайменше шестеро людей загинули, ще чотири отримали поранення в результаті обстрілу пасажирського автобуса в окрузі Хангу провінції Хайбер-Паштунхва в Пакистані.

    Про це в суботу повідомляє телеканал Geo.tv.

    За даними поліції, інцидент, який стався в районі Заргарі, був наслідком старої ворожнечі.

    Всі постраждалі вже доставлені в окружний госпіталь.

    Особи загиблих та постраждалих невідомі.

    Наразі поліція веде пошуки нападників.

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