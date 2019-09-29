У Пакистані обстріляли автобус: загинули шестеро людей



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Наразі поліція веде пошуки нападників

Щонайменше шестеро людей загинули, ще чотири отримали поранення в результаті обстрілу пасажирського автобуса в окрузі Хангу провінції Хайбер-Паштунхва в Пакистані.

Про це в суботу повідомляє телеканал Geo.tv.

За даними поліції, інцидент, який стався в районі Заргарі, був наслідком старої ворожнечі.

Всі постраждалі вже доставлені в окружний госпіталь.

Особи загиблих та постраждалих невідомі.

Наразі поліція веде пошуки нападників.