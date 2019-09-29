У Пакистані обстріляли автобус: загинули шестеро людей
Наразі поліція веде пошуки нападників
Щонайменше шестеро людей загинули, ще чотири отримали поранення в результаті обстрілу пасажирського автобуса в окрузі Хангу провінції Хайбер-Паштунхва в Пакистані.
Про це в суботу повідомляє телеканал Geo.tv.
За даними поліції, інцидент, який стався в районі Заргарі, був наслідком старої ворожнечі.
Всі постраждалі вже доставлені в окружний госпіталь.
Особи загиблих та постраждалих невідомі.
Наразі поліція веде пошуки нападників.