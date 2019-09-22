У Пакистані пасажирський автобус врізався в пагорб: 26 загиблих



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Водій автобуса не впорався з керуванням і врізався в кам'янистий пагорб

Водій автобуса не впорався з керуванням і врізався в кам'янистий пагорб

Щонайменше 26 людей загинули і 12 постраждали внаслідок аварії пасажирського автобуса на перевалі в регіоні Гілгіт, що на півночі Пакистану. Про це повідомляє газета Dawn.

Смертельна ДТП сталася в неділю вранці, 22 вересня. За даними поліції, автобус, що належав приватній компанії, прямував з округу Скарду до міста Равалпінді.

«Водій автобуса не впорався з керуванням і врізався в кам'янистий пагорб», - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що серед загиблих є жінки і діти. Постраждалих доставили до шпиталю в місті Чилас.

За даними інших джерел, кількість постраждалих складає до 20 осіб.