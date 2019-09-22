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    У Пакистані пасажирський автобус врізався в пагорб: 26 загиблих

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    Водій автобуса не впорався з керуванням і врізався в кам'янистий пагорб - У Пакистані пасажирський автобус врізався в пагорб: 26 загиблих
    Водій автобуса не впорався з керуванням і врізався в кам'янистий пагорб

    Водій автобуса не впорався з керуванням і врізався в кам'янистий пагорб

    Щонайменше 26 людей загинули і 12 постраждали внаслідок аварії пасажирського автобуса на перевалі в регіоні Гілгіт, що на півночі Пакистану. Про це повідомляє газета Dawn.

    Смертельна ДТП сталася в неділю вранці, 22 вересня. За даними поліції, автобус, що належав приватній компанії, прямував з округу Скарду до міста Равалпінді.

    «Водій автобуса не впорався з керуванням і врізався в кам'янистий пагорб», - йдеться в повідомленні.

    Наголошується, що серед загиблих є жінки і діти. Постраждалих доставили до шпиталю в місті Чилас. 

    За даними інших джерел, кількість постраждалих складає до 20 осіб. 

    ДТП Пакистан
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