  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Пакистані стався вибух у мечеті: є загиблі

    • Розсилка
    У Пакистані стався вибух у мечеті: є загиблі

    В результаті вибуху загинули чотири людини, ще 20 отримали поранення

    Чотири людини загинули, близько 20 поранені через вибух у мечеті на південному заході Пакистану, повідомила поліція.

    Серед загиблих був імам мечеті, яка розташована у 25 кілометрах від міста Кветта.

    Наразі жодне угруповання не взяло на себе відповідальності за вибух у провінції Белуджистан, у якій останнім часом відбулася низка нападів: у липні п’ять людей загинули (включно з двома поліцейськими), 27 отримали травми унаслідок вибуху біля поліцейської станції у Кветті. За кілька тижнів до того стався аналогічний напад, унаслідок якого загинули дві людини.

    У Белуджистані відбуваються невеликі повстання сепаратистів, які вимагають більшої автономії і більшої частки природних ресурсів регіону.

    Також провінція є ключовою для Китайсько-пакистанського економічного коридору. Він має на меті з’єднати китайську західну провінцію Сіньцзян із пакистанським портом Ґвадар. Цей коридор надає Пекіну доступ до Аравійського моря.

    Джерело: Радіо Свобода

    вибух напад Пакистан поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ