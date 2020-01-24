У Парижі через страйк закрили Ейфелеву вежу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Понад 50 днів у Франції триває загальнонаціональний страйк профспілок

Через національний страйк профспілок у Франції Ейфелеву вежу закривають для відвідування. Площа біля споруди залишиться відкритою.

Про це повідомляється в офіційному Twitter Ейфелевої вежі

Профспілки закликали до страйку 24 січня, після того як прем’єр-міністр Франції Едуард Філіпп презентував план пенсійної реформи президенту Еммануелю Макрону, перш ніж його направлять до Національної асамблеї, нижньої палати парламенту Франції, пише France 24.

En raison du mouvement de grève national, je suis fermée aujourd'hui. Mon parvis reste néanmoins accessible gratuitement.



Due to a national strike, I'm closed today. Access to my esplanade remains open and free of charge.#tourEiffel #EiffelTower pic.twitter.com/CIsY2RPezy — La tour Eiffel (@LaTourEiffel) January 24, 2020

Дебати щодо пенсійної реформи там мають розпочатись 17 лютого.

Зазначимо, у Франції понад 50 днів триває загальнонаціональний страйк профспілок. Це найдовший страйк у Франції за останні 40 років. Профспілки влаштовують протести через пенсійну реформу, яка передбачає перегляд чинної системи, коли представники окремих професій можуть виходити на пенсію раніше або отримувати підвищені виплати через важкі умови праці.

З 2025 року всі чинні 42 «спеціальні режими» виходу на пенсію повинна замінити універсальна система. Виходити на пенсію можна буде з 62 років, а отримувати повну пенсію без відрахувань — з 64 років. Цей вік планували поступово підвищувати.