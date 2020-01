У Парижі через страйк закрили Ейфелеву вежу

Понад 50 днів у Франції триває загальнонаціональний страйк профспілок

Через національний страйк профспілок у Франції Ейфелеву вежу закривають для відвідування. Площа біля споруди залишиться відкритою.

Про це повідомляється в офіційному Twitter Ейфелевої вежі

Профспілки закликали до страйку 24 січня, після того як прем’єр-міністр Франції Едуард Філіпп презентував план пенсійної реформи президенту Еммануелю Макрону, перш ніж його направлять до Національної асамблеї, нижньої палати парламенту Франції, пише France 24.

En raison du mouvement de grève national, je suis fermée aujourd'hui. Mon parvis reste néanmoins accessible gratuitement.



Due to a national strike, I'm closed today. Access to my esplanade remains open and free of charge.#tourEiffel #EiffelTower pic.twitter.com/CIsY2RPezy