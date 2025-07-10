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На Львівщині рейсовий автобус зіткнувся з автівкою: постраждали 32 людини

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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На Львівщині рейсовий автобус зіткнувся з автівкою: постраждали 32 людини
Автобус «Чернігів-Прага» перекинувся у кювет після аварії
фото: Національна поліція

Автобус із пасажирами перекинувся. Серед травмованих – діти

9 липня близько 20:10 на автодорозі «Львів-Шегині» біля села Родатичі Львівського району сталася аварія за участю рейсового автобуса VDL сполучення «Чернігів-Прага» та легкового автомобіля Audi А4. Поліція відкрила кримінальне провадження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУНП у Львівській області.

За попередніми даними поліції, 48-річний водій автобуса, житель Чернігова, під час обгону виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з Audi під керуванням 33-річного мешканця Львівського району. Після удару автобус з’їхав у кювет та перекинувся. У салоні автобуса перебували 65 пасажирів.

Поліція працює на місці масштабної ДТП поблизу села Родатичі
Поліція працює на місці масштабної ДТП поблизу села Родатичі
фото: Національна поліція

За медичною допомогою звернулася 51 людина, серед яких 49 пасажирів, другий водій автобуса та водій легковика. Тілесні ушкодження отримали 30 пасажирів автобуса віком від 8 до 69 років, водій Audi та другий водій автобуса. Серед травмованих – восьмирічний хлопчик та 17-річна дівчина з Київської області. Ще 19 осіб не потребували медичної допомоги.

Пасажири рейсового автобуса отримали травми різного ступеня тяжкості після зіткнення з авто
Пасажири рейсового автобуса отримали травми різного ступеня тяжкості після зіткнення з авто
фото: Національна поліція

Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження. Наразі встановлюються обставини ДТП.

Раніше «Главком» інформував, що четверо людей на Тернопільщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди отримали травми, несумісні із життям. Дорожньо-транспортна пригода трапилася  біля села Синява Тернопільського району. На дорозі не розминулися вантажний автомобіль з легковим.

Також «Главком» повідомляв, що працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо колишнього правоохоронця з Київщини, який у стані сп’яніння спричинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду на Гостомельському шосе у столиці. Обвинувальний акт скеровано до суду.  

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Теги: ДТП автомобіль автобус

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