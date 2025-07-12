12 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні заборонено купатися у водоймах

12 липня відзначається Всесвітній день шашлику, Всесвітній день бортпровідника та День різнокольорових очей. Віряни вшановують пам’ять Христа чоловіколюбця (На неділю); святих мучеників Прокла та Іларія; святого преподобного Михаїла Малеїнао.

Всесвітній день шашлику

Всесвітній день шашлику або Всесвітній день смаженого м’яса, який відзначають в різних куточках землі щороку другої п’ятниці липня, це «смачне» свято про літо та про літнє дозвілля.

Страва під назвою «шашлик» походить від кочових племен Азії, проте подібним чином готували м’ясо і в інших народах світу. Насправді ж коріння шашлику набагато глибше – ще первісні люди готували м’ясо впольованих тварин на відкритому вогні. А перші історичні згадки про цю страву сягають античності. В ті часи люди засмажували на рожні цілі тушки тварин. Це були зубри, вепри та інша живність. А пам’ятки 6-7 століть у вигляді розписів та малюнків показують, як смажили на рожні тушки курей, качок, зайців та великі шматки м’яса.

Особливість шашлику у тому, що м’ясо для нього нарізають дрібними шматочками. Це дещо відрізняється від засмажування на вогнищі цілих тушок тварин. Вчені-історики дотримуються думки, що популярність дрібної нарізки м’яса для смаження у степових ділянках Європи та Азії обумовлюється більш швидким та економним приготуванням. Так для того, щоб приготувати невеликі шматки м’яса, потрібно було набагато менше деревини.

Всесвітній день бортпровідника

Щорічно 12 липня відзначаємо професійне свято – Всесвітній день бортпровідника або Всесвітній день бортпровідника цивільної авіації. Перші бортпровідники (стюарди) з’явились у Німеччині у 1928 році. Їхньою основною задачею було забезпечення сервісного обслуговування пасажирів під час польотів. У 1930 році в США вирішили залучити до такої діяльності жінок, роблячи таким чином піар авіакомпаніям. Крім того, стюардеси важать менше за стюардів, що надає їм перевагу.

Першим бортпровідником прекрасної статі вважається Еллен Черч, котра була медсестрою та навіть вміла керувати літаком. Її політ відбувся 15 травня 1930 року.

День різнокольорових очей

12 липня кожного року світ відзначає нетипову подію – День різнокольорових очей.

Наукова назва патології, за якої колір правого й лівого ока відрізняється – гетерохромія. Забарвлення очей залежить від вмісту меланіну в райдужній оболонці ока. Людина чи тварина народжується з різними за кольором очима унаслідок генетичного збою. Але ця аномалія може виникати й в процесі життя: через сильне запалення, в результаті механічної травми, кровотечі тощо.

Яке сьогодні релігійне свято

12 липня у церковному календарі – день Христа чоловіколюбця (На неділю); святих мучеників Прокла та Іларія; святого преподобного Михаїла Малеїнао.

Прокл був мучеником, який народився в селищі Каліпта поблизу Анкіри. За часів імператора Трояна Прокл відмовився від поклоніння богам і віддавав свою віру Христу. Його заарештували, і його змушували відмовитися від Ісуса Христа, але він відмовився. Прокл був підданий жорстоким катуванням, але він терпів доблесно, не відмовляючись від своєї віри.

Іларій також був мучеником з того ж періоду. Він також відмовився від поклоніння ідолам і віддавав свою віру Христу. Іларій став жертвою гонінь імператора Трояна, але відстояв свою віру до кінця.

Преподобний Михайло, з роду Малеїних, народився близько 894 року в Харсіанській області (Каппадокія) і у Хрещенні отримав ім’я Мануїл. Він був родичем візантійського імператора Лева VI Мудрого (886–911). Преподобний з дитинства вирізнявся благочестям і любов’ю до наук. З особливою увагою він вивчав Писання. Здобувши чудову освіту, він отримав посаду при дворі імператора Лева Мудрого. Але після його смерті, у віці 18-ти років від народження, Мануїл пішов у Віфінію, в Кімінську обитель, де під керівництвом старця Іоанна Еладіта, прийняв чернецтво з ім’ям Михайло. Виконуючи найважчі послухи, незважаючи на знатність свого роду, він показав приклад великого смирення.

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Що не можна робити цього дня

Не варто шити, прибирати, займатися ремонтом.

Не можна брати і давати гроші в борг.

Заборонено їсти їжу, яку приготували сторонні люди.

Народні прикмети

Ясна погода – весь рік буде хорошим.

Роса – до сонячного дня. Відсутність ранкової роси віщує дощ.

Дощ ллє – ще сорок днів буде негода.

Дощ на Петра – до мокрого сінокосу. Сіно буде жорстке, зате урожай непоганий: два дощі – хороший, три – багатий.

Пам’ятні події 12 липня

1679 рік – англійський король Карл II видав акт, що гарантує судові права громадян;

1776 рік – з Плімута вирушив у свою останню експедицію Джеймс Кук;

1917 рік – під час Першої світової війни під час другої Іпрської битви Імперська армія Німеччини вперше використала як бойову отруйну

речовину газ, що за місцем боїв дістав назву іприт;

1970 рік – експедиція норвезького мандрівника-дослідника Тура Геєрдала на човні «Ра-2» через 57 днів плавання досягла берегів Барбадосу;

1989 рік – відбулася остання страта радянським режимом українського військовика, вояка УПА, члена ОУН, учасника боротьби за відновлення незалежності України Івана Савича Гончарука.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Арсеній, Гавриїл, Григорій, Іван, Михайло, Федір, Вероніка, Марія.