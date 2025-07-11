День княгині Ольги: привітання у віршах, прозі та яскравих листівках

День Ольги тісно пов'язаний з часом жнив та землеробством

Сьогодні, 11 липня, українці відзначають день княгині Ольги. Це свято на честь видатної правительки Київської Русі, яка сприяла розвитку держави та прийняла християнство. Ольга – ім'я, що уособлює собою мудрість, силу та відданість своїй землі. Вона була першою серед правителів Русі, хто прийняв християнство, відкривши цим нову сторінку в історії нашої країни.

У цей день віряни моляться за заступництво святої Ольги, особливо вдови та молоді дівчата. Також День Ольги тісно пов'язаний з часом жнив та землеробством.

«Главком» підготував добірку найкращих привітань із Днем Ольги у віршах, прозі та яскравих листівках.

Зміст

Привітання з днем ангела Ольги у віршах

Олечка, Оля, поменше печалі,

Сьогодні день ангела твій настав.

Тебе цим ім'ям в дитинстві назвали,

Цей вибір характер твій визначав.

Нехай в день ангела красою квітне світ,

Стають життям усі найкращі мрії,

Нехай дарує доля сотню літ,

У щасті й радості, любові та надії!

***

В прекрасний день княгині Ольги

Бажаю щастя і чудес!

Бо бути Ольгою – це гордість,

Ваш Ангел посланий з небес!

Хай він охороняє душу

Від бід і гіркоти утрат!

І сльози смутку хай підсушить,

Любов і щастя хай іскрять!

***

Хай ангел життя твоє оберігає,

Біда нехай тебе не знає,

Хай горе від тебе тікає,

Друзі нехай не лишають.

І щоб усім ворогам на зло

Тобі завжди у всьому везло!

***

Ольга, день сьогодні твій,

Радість буде хай з тобою!

Сліз ніколи ти не лий,

Будь захищена святою –

Хай княгиня береже,

Сповнить мрії всі прекрасні,

Всі хвороби прожене,

Принесе кохання й щастя!

***

Ольго, з Днем ангела вас!

Щоб ваше здоров'я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з вами Ангел ваш летить,

Убереже вас від біди повсюди,

Нехай несе вам радість кожна мить,

І благодать Господня з вами буде.

***

Ім'я дивовижне на світі існує,

І скажемо щиро – найкращим пасує.

І той, кому Бог це ім'я посилає,

В житті наче зіронька ясная сяє.

Тож хочу тобі, Олю, я побажати

Тепло щирих друзів в житті відчувати,

Коханою бути й любов дарувати!

Вітаю з Днем Ангела!

***

Хай Ангел на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров'я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов'ю!

***

Свят у світі є багато.

Лиш у тебе нині свято –

Наймиліше від усіх:

Привітання й дружній сміх –

Все – тобі, усе – для тебе!

Поглядає ангел з неба,

На твоє веселе свято,

Й ніби хоче нагадати,

Що заступник в тебе є,

На ім'я, як і твоє.

Він тебе оберігає,

Любить і застерігає:

Добра будь та люби Бога,

І молися до святого –

Й кожен день свій іменин,

Будь щаслива разом з ним!

Привітання з днем ангела Ольги у прозі

Вітаю з Днем Ольги і щиро бажаю добра, миру і безмежного щастя! Нехай свята Ольга пошле тобі мудрість, сили і удачу, щоб захистити тебе від усіх проблем і бід! Щиро посміхайся і живи в гармонії з собою!

***

Вітаю з Днем Ольги. Бажаю ніжності, любові, чарівності, трепету душі, безмежної доброти і неземної краси. Нехай цей світ для тебе буде барвистим, цікавим, відкритим. Нехай це життя дарує тобі тільки щасливі моменти, щирі посмішки і великі можливості!

***

Вітаю з Днем Ольги і бажаю милості Божої, любові і світлої надії в житті, радості в кожен твій новий день. Нехай твої очі сяють від щастя, а серце твоє нехай наповнюється щирою добротою.

***

Вітаю з Днем Ольги. Нехай твоя хоробрість, твоя сила, твоя краса, твоя мудрість допомагають тобі досягати великих успіхів у житті. Нехай кожен новий день веде тебе слідом за мрією!

***

У день Ольги нехай це ім'я нескінченно приносить щастя, стане оберегом від усього поганого. Нехай любов оселиться в серцях, а в стінах дому лише сміх буде чути, добрі слова і компліменти. Вітаю!

***

Прийміть щирі вітання з Днем княгині Ольги. Нехай святе ім'я цієї великої жінки благословляє вас і дарує відкритість і красу душі, мудрість і терпіння – серцю, а щирість і чистоту – вашій вірі.

Привітання з днем ангела Ольги у листівках

Листівка фото з вільних джерел

Традиції на День Ольги

З Днем Ольги пов'язано чимало традицій: віряни моляться до святої, просячи заступництва та мудрості, відвідують церковні служби, вшановують пам'ять предків, випікають обрядовий хліб. Свято також тісно пов'язане з початком жнив, коли селяни дякують святій за її заступництво та просять благословення на майбутній врожай.

У цей день існують певні заборони, пов'язані з народними віруваннями. Не рекомендується займатися важкою фізичною працею, рукоділлям, сваритися та позичати гроші. Вважається, що такі дії можуть накликати біду та невдачу.

У народі заведено відвідувати могили рідних, приносячи квіти та запалюючи свічки, як символ пам'яті та поваги до своїх коренів.

У деяких регіонах України печуть спеціальний обрядовий хліб, який потім освячують у церкві та діляться з близькими. День Ольги тісно пов'язаний з початком жнив, коли селяни збирають урожай, дякуючи святій за її заступництво та просячи про благословення на майбутній врожай.

Також у цей день заведено збиратися родиною за святковим столом, згадувати святу Ольгу та ділитися теплими спогадами.

Що не можна робити у цей день

У цей день не рекомендується займатися важкою фізичною працею, краще присвятити час відпочинку та духовному зосередженню. Також забороняється шити, в'язати та вишивати, оскільки вважається, що це може «заплутати» долю.

Уникайте сварок, образ та злих думок, адже це день миру, доброти та любові. Не рекомендується позичати гроші чи інші речі, щоб не втратити добробут. Також не варто давати в борг, щоб не віддати своє щастя та удачу.

Не варто вихвалятися своїми успіхами та досягненнями, щоб не відлякати удачу та не накликати заздрість.Не рекомендується займатися прибиранням, особливо підмітанням, щоб не «вимести» щастя з дому. У деяких регіонах існує повір'я, що у цей день не можна купатися у річках та озерах, щоб не накликати біду.

У цей день існують певні заборони, пов'язані з народними віруваннями. Не рекомендується займатися важкою фізичною працею, рукоділлям, сваритися та позичати гроші. Вважається, що такі дії можуть накликати біду та невдачу.