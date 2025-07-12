У Москві помер Медведєв

У Москві помер Вадим Медведєв – останній з членів Політбюро КПРС до скасування керівної ролі партії

У Москві на 96-му році життя помер Вадим Медведєв, відома фігура пізнього радянського періоду та один з «архітекторів» Перебудови в СРСР. Він був останнім живим членом Політбюро ЦК КПРС, обраним до складу цього радянського органу влади до скасування 6-ї статті Конституції СРСР про керівну роль комуністичної партії у березні 1990 року. Про це повідомляє «Главком».

Вадим Медведєв народився 29 березня 1929 року у Ярославській губернії. Тривалий час обіймав керівні посади у партійній системі. Серед них: секретар Ленінградського міськкому, заступник завідувача відділу пропаганди ЦК КПРС, а також ректор Академії суспільних наук при ЦК КПРС (1978-1983).

З 1986 по 1990 роки Медведєв був завідувачем ідеологічного відділу ЦК КПРС, а у 1988-1990 роках – членом Політбюро ЦК КПРС та головою Ідеологічної комісії.

Вадим Медведєв належав до близького кола Михайла Горбачова. Також він брав участь у підготовці актів щодо юридичного скасування позасудових рішень стосовно репресованих у сталінські часи. Восени 1989 року він ініціював заміну у вищих навчальних закладах курсів історії КПРС та наукового комунізму на курс соціально-політичної історії.

Після краху комунізму та розпаду СРСР Вадим Медведєв відійшов від політичної діяльності, працював в Інституті економіки РАН та співпрацював із «Горбачов-Фондом». Його смерть символічно закриває епоху в історії Радянського Союзу.

Нагадаємо, російські пропагандисти стали «розжовувати» тему загадкової смерті ексміністра транспорту Росії Романа Старовойта, який нібито наклав на себе руки після того, як кремлівський диктатор Володимир Путін підписав указ про його відставку.