У Києві оголошено відбій повітряної тривоги

Громадянам слід пройти в укриття!

О 04:57 у Києві оголосили повітряну тривогу. Моніторингові пабілки повідомляли про загрозу ударних безпілотників.

О 05:21 у столиці оголошено відбій. Тривога тривала менше пів години.

Раніше о 22:25 у Києві оголошували повітряну тривогу. Тоді ж Київ росіяни атакували безпілотниками. У трьох районах столиці впали уламки ворожих дронів. У Печерському районі столиці впали уламки російського БпЛА на відкритій території. За словами очільника КМВА Тимура Ткаченка пошкоджено вікна у нежитловій будівлі поряд. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Уламки ворожого БпЛА виявили на території Національного ботанічного саду імені М. Гришка. Екстрені служби працюють на місці. Наразі постраждалих немає. У Голосіївському районі пожежа внаслідок падіння ворожого дрону.

У Дарницькому районі, де впали уламки БпЛА, пошкоджені три приватних будинки та декілька автівок. Екстрені служби працювали на місці події. До медиків за допомогою наразі ніхто не звертався.

Російські дрони та ракети атакували міста України у ніч проти 23 лютого. Під атакою ворога опинились такі міста, як Київ, Запоріжжя, Одеса та Кривий Ріг.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, що триває 1096-й день війни.