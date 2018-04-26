У ПАРЄ російський журналіст прийшов у футболці з написом free Savchchenko

Савченко підозрюють у підготовці теракту в парламенті України

Російський журналіст у кулуарах Парламентської Асамблеї Ради Європи одягнув футболку з написом free Savchchenko. Про це написала на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко. «Тим часом кулуарами ПАРЄ блукає група НТВ в футболці free Savchchenko. А чому не «Свободу русскому



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Савченко підозрюють у підготовці теракту в парламенті України

Російський журналіст у кулуарах Парламентської Асамблеї Ради Європи одягнув футболку з написом free Savchchenko. Про це написала на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

«Тим часом кулуарами ПАРЄ блукає група НТВ в футболці free Savchchenko. А чому не «Свободу русскому Агееву?» чи ще 23 прізвища росіян, яких Родіна послала вбивати українців й зараз забула в українських тюрмах?» — написала перший віце-спікер.

Нагадаємо, 17 квітня Савченко пройшла судово-психологічну експертизу із використанням поліграфа.

Раніше нардеп погодилася перервати голодування на три дні, щоб пройти допит на поліграфі. 16 квітня нардеп відновила перерване голодування.

22 березня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Савченко.

Перед голосуванням генпрокурор Юрій Луценко показав парламентарям відео, на якому Савченко прямо говорить, що особисто має бажання вчинити терористичний акт у Верховній Раді та підірвати не лише депутатів, але й президента та верхівку правоохоронних органів.

23 березня Шевченківській суд Києва постановив взяти Савченко під варту. Нардепа відправили до ізолятора на 59 діб без права внесення застави.