У ПАРЄ закликали США відмовитися від повернення смертної кари



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Вперше за 20 років у США на федеральному рівні було прийнято рішення про здійснення смертної кари щодо п'яти ув'язнених

Генеральний доповідач Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) з питання скасування смертної кари Тітус Корлецян заявив, що розчарований рішенням федеральних властей Сполучених Штатів Америки відновити приведення у виконання смертних вироків.

Про це повідомляє пресс-служба ПАРЄ.

«Я глибоко розчарований тим, що федеральний уряд США прийняло рішення відновити смертну кару після фактичного 16-річного мораторію», - заявив Корлецян.

За його словами, «смертна кара завжди є жорстоким та нелюдським покаранням, яким би не був злочин, і вона більше не повинна застосовуватися в демократичних державах, які дотримуються права людини».

Також Корлецян закликав федеральна влада США повністю відмовитися від такого виду покарання.

«Я закликаю федеральні влади Сполучених Штатів, які є державою-спостерігачем в Раді Європи, розглянути на політичному рівні можливість повної відмови від цього покарання у відповідності з нашими спільними цінностями, викладеними у Загальній декларації прав людини та в міжнародних договорах», - зазначив представник ПАРЄ.