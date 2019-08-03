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    У ПАРЄ закликали США відмовитися від повернення смертної кари

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    У ПАРЄ закликали США відмовитися від повернення смертної кари

    Вперше за 20 років у США на федеральному рівні було прийнято рішення про здійснення смертної кари щодо п'яти ув'язнених

    Генеральний доповідач Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) з питання скасування смертної кари Тітус Корлецян заявив, що розчарований рішенням федеральних властей Сполучених Штатів Америки відновити приведення у виконання смертних вироків.

    Про це повідомляє пресс-служба ПАРЄ.

    «Я глибоко розчарований тим, що федеральний уряд США прийняло рішення відновити смертну кару після фактичного 16-річного мораторію», - заявив Корлецян.

    За його словами, «смертна кара завжди є жорстоким та нелюдським покаранням, яким би не був злочин, і вона більше не повинна застосовуватися в демократичних державах, які дотримуються права людини».

    Також Корлецян закликав федеральна влада США повністю відмовитися від такого виду покарання.

    «Я закликаю федеральні влади Сполучених Штатів, які є державою-спостерігачем в Раді Європи, розглянути на політичному рівні можливість повної відмови від цього покарання у відповідності з нашими спільними цінностями, викладеними у Загальній декларації прав людини та в міжнародних договорах», - зазначив представник ПАРЄ.

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