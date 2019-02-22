У Північній Македонії двох екс-міністрів побили в СІЗО



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Міле Рістовський не звертався за додатковою медичною допомогою, а Спіро Янакієвський скаржився на біль

У Північній Македонії на двох колишніх міністрів, які перебувають в СІЗО у справі захоплення парламенту в 2017 році, напали інші арештанти.

Про це повідомляє Радио Слободна Европа.

Зазначається, що напередодні Міле Янакієвського і Спіро Рістовського на вимогу прокуратури помістили під варту на 30 діб у ході розслідування подій довкола захоплення парламенту в 2017 році. Екс-урядовців утримують у слідчому ізоляторі Шутка у Скоп’є.

За повідомленням адміністрації ізолятора, під час інциденту виникла словесна перепалка між одним із ув’язнених та Рістовським, яка переросла в фізичну сутичку. Її негайно зупинили охоронці.

Пізніше, під час прогулянки, інша словесна перепалка виникла вже між Янакієвським та ще одним ув’язненим. Знову виникла бійка, яку зупинили працівники в'язниці.

Рістовський не звертався за додатковою медичною допомогою, а Янакієвський скаржився на біль, після чого його відвезли в лікарню. Проте під час огляду медики не виявили у нього фізичних ушкоджень.

Раніше повідомлялося, що македонська влада в Скоп’є приступила до перейменування своєї країни з Республіки Македонія в Республіку Північна Македонія, відповідно до Преспанської угоди з Грецією.

Джерело: Європейська правда