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    У Північній Македонії проходять вибори президента

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    Кандидат може виграти вже в першому турі, якщо отримає 50% плюс один голос від загальної кількості зареєстрованих виборців - У Північній Македонії проходять вибори президента
    Кандидат може виграти вже в першому турі, якщо отримає 50% плюс один голос від загальної кількості зареєстрованих виборців

    На посаду глави Північної Македонії претендують три кандидати

    У Північній Македонії 21 квітня проходить перший тур виборів президента країни.

    На посаду претендують три кандидати. Кандидатом від правлячої коаліції є 55-річний Стево Пендаровські, який у своїй кампанії наголошував на інтеграції країни до НАТО та ЄС.

    Опозиційна партія VMRO-DPMNE висунула 64-річну Гордану Сіляновську-Давкову, яка виступала проти угоди з Грецією щодо перейменування країни і під час передвиборчих виступів заявляла, що зробить все, щоб її переглянути.

    Албанські опозиційні партії підтримали 59-річного Блеріма Реку, який закликав до рівності між громадянами та необхідності прискорення реформ.

    Кандидат може виграти вже в першому турі, якщо отримає 50% плюс один голос від загальної кількості зареєстрованих виборців.

    Другий тур виборів, якщо він знадобиться, запланований через два тижні, 5 травня. Під час другого туру виборів явка має перевищувати 40%, щоб вибори були визнані дійсними.

    Мандат нинішнього президента Георге Іванова закінчується 12 травня.

    Нагадаємо, у лютому Македонія змінила свою назву на Північну Македонію, як передбачав її договір із Грецією.

    Посли країн-членів НАТО 6 лютого підписали протокол про приєднання Македонії до НАТО. Тепер його має ратифікувати кожна країна-член блоку.

    Джерело: Європейська правда

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