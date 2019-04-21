У Північній Македонії проходять вибори президента



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Кандидат може виграти вже в першому турі, якщо отримає 50% плюс один голос від загальної кількості зареєстрованих виборців

На посаду глави Північної Македонії претендують три кандидати

У Північній Македонії 21 квітня проходить перший тур виборів президента країни.

На посаду претендують три кандидати. Кандидатом від правлячої коаліції є 55-річний Стево Пендаровські, який у своїй кампанії наголошував на інтеграції країни до НАТО та ЄС.

Опозиційна партія VMRO-DPMNE висунула 64-річну Гордану Сіляновську-Давкову, яка виступала проти угоди з Грецією щодо перейменування країни і під час передвиборчих виступів заявляла, що зробить все, щоб її переглянути.

Албанські опозиційні партії підтримали 59-річного Блеріма Реку, який закликав до рівності між громадянами та необхідності прискорення реформ.

Кандидат може виграти вже в першому турі, якщо отримає 50% плюс один голос від загальної кількості зареєстрованих виборців.

Другий тур виборів, якщо він знадобиться, запланований через два тижні, 5 травня. Під час другого туру виборів явка має перевищувати 40%, щоб вибори були визнані дійсними.

Мандат нинішнього президента Георге Іванова закінчується 12 травня.

Нагадаємо, у лютому Македонія змінила свою назву на Північну Македонію, як передбачав її договір із Грецією.

Посли країн-членів НАТО 6 лютого підписали протокол про приєднання Македонії до НАТО. Тепер його має ратифікувати кожна країна-член блоку.

Джерело: Європейська правда