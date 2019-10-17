  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Північній Македонії заступник міністра подав у відставку через хабар у 50 євро

    • Розсилка
    <p>Чиновник Асім Муса&nbsp;отримав хабар за сприяння в проведенні операції для пацієнта з Албанії, який виявився журналістом</p> - У Північній Македонії заступник міністра подав у відставку через хабар у 50 євро

    Чиновник Асім Муса отримав хабар за сприяння в проведенні операції для пацієнта з Албанії, який виявився журналістом

    Чиновник отримував хабар за сприяння в проведенні операції для пацієнта з Албанії

    У Північній Македонії заступник міністра охорони здоров'я Асім Муса подав у відставку через те, що його спіймали на отриманні хабаря в 50 євро.

    Про це у середу повідомляє «Канал 5».

    Муса оголосив, що йде з посади після того, як албанське телебачення опублікувало відео, на якому чиновник отримував хабар за сприяння в проведенні операції для пацієнта з Албанії. 50 євро він отримував авансом. Загальна сума хабаря повинна була скласти 1000 євро.

    Пацієнтом виявився журналіст під прикриттям. Після зустрічі Муса і «пацієнт» визначили день проведення операції.

    Муса оголосив про відставку після негативної суспільної реакції. Він оголосив, що йде з посади, але заявив, що йому влаштували політичну пастку, і звинуватив ЗМІ в політичному переслідуванні.

    Партія ДУІ, членом якої є Муса, схвалила його відставку. Міністр охорони здоров'я Венко Філіпче публічно засудив дії свого заступника. Прокуратура повідомила про відкриття справи за фактом хабарництва.

    Читайте також статтю: 
    Читайте також
    здоров'я хабар відставка чиновник Північна Македонія корупція журналіст
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ