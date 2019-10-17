У Північній Македонії заступник міністра подав у відставку через хабар у 50 євро



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Чиновник Асім Муса отримав хабар за сприяння в проведенні операції для пацієнта з Албанії, який виявився журналістом

Чиновник отримував хабар за сприяння в проведенні операції для пацієнта з Албанії

У Північній Македонії заступник міністра охорони здоров'я Асім Муса подав у відставку через те, що його спіймали на отриманні хабаря в 50 євро.

Про це у середу повідомляє «Канал 5».

Муса оголосив, що йде з посади після того, як албанське телебачення опублікувало відео, на якому чиновник отримував хабар за сприяння в проведенні операції для пацієнта з Албанії. 50 євро він отримував авансом. Загальна сума хабаря повинна була скласти 1000 євро.

Пацієнтом виявився журналіст під прикриттям. Після зустрічі Муса і «пацієнт» визначили день проведення операції.

Муса оголосив про відставку після негативної суспільної реакції. Він оголосив, що йде з посади, але заявив, що йому влаштували політичну пастку, і звинуватив ЗМІ в політичному переслідуванні.

Партія ДУІ, членом якої є Муса, схвалила його відставку. Міністр охорони здоров'я Венко Філіпче публічно засудив дії свого заступника. Прокуратура повідомила про відкриття справи за фактом хабарництва.